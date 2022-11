Programa ‘O Liberal na Escola’: alunos do Cesupa visitam vários setores do jornal O Liberal

Vinte e sete alunos do curso de Administração do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) visitaram a sede de O Liberal pelo programa "O Liberal na Escola", na manhã desta segunda-feira (14). Eles foram recebidos pelo coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, e conheceram alguns setores do jornal.

Na Redação, foram recebidos pelas coordenadoras de OLiberal.com, Heloá Canali, e de Redes Sociais de O Liberal, Elva Vieira. Heloá Canali disse para os alunos do Cesupa que a Redação é o “coração” do jornal, pois é o local onde são produzidas as mais diversas notícias e os conteúdos diários.

“Buscamos tudo o que é possível de informação relevante. O foco é regional, com notícias que acontecem em Belém e no Pará, mas também no resto do país e no mundo”, disse.

OLiberal.com também aborda temas relevantes, e Heloá citou, por exemplo, que nesta segunda-feira, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, data dedicada à prevenção e entendimento sobre a doença. E que há, em OLiberal.com, vários conteúdos tratando desse tema, entre eles dicas de prevenção, de alimentação, de como viver melhor e outras coisas mais além da doença.

"Sempre buscamos ficar ligados no que as pessoas estão buscando, sobre o que elas querem saber e ler para que nosso internauta seja fidelizado e sempre volte a nos acessar", afirmou.

Objetivo é publicar, nas redes sociais, os conteúdos produzidos pelos jornalistas

A coordenadora de Redes Sociais de O Liberal, Elva Vieira, também participou do encontro com os alunos do Cesupa. Em conversa com os estudantes, ela explicou que o objetivo é publicar, nas redes sociais, os conteúdos produzidos pelos jornalistas.

Informou que há repórteres que atuam apenas nas redes sociais. Elva explicou como funciona o conteúdo produzido e como é feita a distribuição das notícias no Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, WhatsApp e Telegram, LinkedIn e YouTube de O Liberal.

E destacou que, quando a notícia é publicada nas redes sociais, é porque se tem a certeza que não é fake, não é uma notícia falsa. “Esse é o nosso diferencial”, afirmou.

"A gente busca aliar a teoria com a prática do mercado", diz coordenadora do curso

Coordenadora do curso de Administração do Cesupa, Tatiana Araújo, falou sobre a visita - a primeira desses alunos a O Liberal. “Lá no curso a gente sempre busca aliar a teoria com a prática do mercado. Então todo semestre a gente disponibiliza para os alunos visitas técnicas, onde eles têm a oportunidade de ir até as empresas e conhecer a prática do mercado, conhecer os profissionais que estão atuando. Normalmente eu busco egressos do curso ou egressos do Cesupa", afirmou.

Então, afirmou, o objetivo principal da visita é fazer com que o aluno saia de sala de aula e visualize a prática da administração no mercado. "Eu também sempre busco alinhar as disciplinas que eles estão estudando no semestre e aí eu busco empresas que podem de alguma maneira ajudar eles a visualizarem na prática aquele conteúdo que eles estão vendo", disse Tatiana Araújo.

Neste semestre eles estão estudando, gestão de projetos, metodologia ágil, gestão de serviços. "Que é tudo que tem a ver com a empresa de vocês aqui no O Liberal. O aluno desperta o interesse dele de ver: ‘olha’, realmente o que a gente estuda em sala de aula é aquilo que as pessoas colocam em prática no mercado. Então dá mais sentido ao estudo teórico quando a gente consegue visualizar essa prática no mercado", afirmou.

Alunos gostaram da visita ao jornal O Liberal

Hanna Marques, 24 anos, é aluna de Administração e está no quarto semestre. “O que me chamou muita atenção em relação a visita é justamente porque ela nos oportuniza conhecer muito além do que a gente imagina que é um jornal, principalmente hoje, em que tudo é digital e tudo é muito rápido, é muito efêmero, vamos dizer assim”, disse.

“E aqui nos mostra que não foi não, nunca foi sempre assim que tudo passava por um processo de construção muito mais longo, que você tinha que construir uma base muito maior para o que você estava fazendo que não era tão rápido que você produzia, por exemplo, uma notícia”, completou.

Também no quarto semestre de Administração, Bruno Gabriel Miranda de Souza, 19 anos. “Para mim essa visita foi bastante interessante, até para saber como funciona o nosso jornal da cidade. Coisas que a gente viu na faculdade são aplicadas até com excelência aqui dentro", disse;

"Uma visita de extrema importância para fomentar a nossa sabedoria: é muito legal a gente aprender estudando em sala de aula, mas é muito mais interessante a gente vendo em certas empresas como é realmente feito na prática”, acrescentou.

Coordenador de 'O Liberal na Escola' destaca importância dessa atividade

Coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, também comentou sobre a visita. “Acreditamos na extrema relevância dessa atividade para o meio acadêmico, pois tem como objetivo promover a integração entre teoria e prática - necessária na formação profissional - e, consequentemente, uma maior aproximação do mundo do trabalho por parte dos discentes”, disse.

Validando essa necessidade, acrescentou, o Grupo Liberal abre as portas para que esses estudantes conheçam os setores da empresa, dialoguem com as equipes "e compreendam as nossas práticas profissionais e, posteriormente, apliquem na sua vida acadêmica e profissional.

“Temos um time de profissionais qualificados para atender a demanda, que é flexível e se adequa ao planejamento da atividade extraclasse, ofertando qualidade na ação desenvolvida”, disse Alan.

“Consideramos essas atividades como fundamentais para a educação e profissionalização da nossa sociedade e estão no rol de ações desenvolvidas como responsabilidade social de O Liberal”, acrescentou.

Além da Redação, os alunos conheceram os setores de administração e comercial do jornal e, também, conheceram o maquinário do parque gráfico de O Liberal, um dos maiores da América Latina.