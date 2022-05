Programa O Liberal na Escola retoma atividades; alunos visitam sede do Grupo Liberal

Nesta segunda-feira (16) o Programa O Liberal na Escola retomou o calendário de atividades e realizou a primeira visita de 2022 à sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana. Aproximadamente 40 alunos do 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio do Colégio Aspecto Icui visitaram as dependências do jornal e conheceram o conceito da redação integrada na prática e, também, o moderno parque gráfico do Grupo Liberal, com visita guiada pelo jornalista Lázaro Guimarães, da chefia de produção de conteúdo de O Liberal.

"É muito importante o Programa O Liberal na escola. Uma tradição da casa, rendeu muitos frutos, em todos esses tempos. A gente entende que essa renovação, dessa visita à redação, é fundamental. Porque além da ligação que se faz com os conteúdos escolares, e disciplinas específicas como redação, temos a formação da cidadania", disse Lázaro avaliando a visita escolar.

Os alunos conheceram o trabalho que os núcleos jornalísticos fazem e apresentaram questionamentos sobre a checagem das informações, que chegam à redação, como a apuração é feita, entre outros assuntos. Lázaro destaca que a oportunidade de estar com um público leitor jovem, entre 12 e 14 anos, com tanta empolgação e questionamentos necessários, reforça a convicção que o projeto contribuirá para a formação enquanto cidadãos.

"Eles sabem exatamente quais são as principais perguntas, a questão da checagem, os conteúdos, por qual razão um assunto é mais importante do que o outro. Fazem perguntas que as melhores turmas de jornalismo fariam, porque são turmas engajadas, dentro de um espaço de cidadania. É por isso que se formou a categoria de jornalista, porque fizemos essas mesmas perguntas historicamente. Eles vão levar isso para o futuro e por causa deles continuaremos fazer jornalismo", concluiu.

Os alunos do 1º ano estão desenvolvendo um jornal escolar, que já circula internamente no formato de PDF. O coordenador pedagógico, Fabrício Favacho, conta que na sala de aula os exemplares de O Liberal são utilizados para discutir a construção do texto jornalístico e outras questões interdisciplinares. Para ele, a visita integra a teoria e a prática e empolgou os alunos, que em breve, terão a versão impresso do jornal escolar.

"Hoje quase não fazemos passeios dinâmicos, fora da sala de aula, também por conta da pandemia. Importante resgatar isso. Eu só tenho a agradecer pela parceria do programa, a oportunidade de os alunos terem acesso aos conteúdos na prática, principalmente agora que poderão levar esse conteúdo impresso dentro da escola e no perímetro do bairro", disse.

Heloise Medeiros, 14 anos, está no 1º ano e conta que o que mais gostou de conhecer foi sobre o processo de checar as informações. E que tanto para ela, quanto para os demais colegas, é uma oportunidade de ver na prática como o jornal que estará no site dentro de instantes ou no dia seguinte na rua, é produzido.

"Foi importante ver hoje todo o trabalho por trás do jornal que a gente só vê pronto. A importância de checar a informação, se ela é verdadeira, como o Lázaro falou. Nos estimula a querer saber mais sobre essa profissão e, se de fato, nos encaixamos nela. E ajuda no todo. Meu recado aos alunos é que estudem, o Enem está vindo ai. Eu consegui prestar bastante atenção e tirei todas as dúvidas", pontuou.

Walace Lopes, 14 anos, está no 9º ano e revela que, quando chegar a hora, prestará vestibular para jornalismo. Apesar de achar um trabalho difícil, ele acredita que levar informação com critério é o papel desses profissionais e, por isso, sente-se atraído pela profissão.

"Eu quero ser jornalista, porque é um trabalho difícil, mas bem elaborado. Levar uma informação verdadeira ao público. Não basta levar a informação primeiro, mas com critério. Estar aqui ajudou a esclarecer algumas dúvidas. Aprender desde cedo é importante, teremos uma base do que é para ser feito. Eu gostei de saber como eles lidam com as coisas, principalmente com as fake news e também sobre os trabalhos que são feitos na rua", concluiu.

O Liberal na Escola

O programa O Liberal na Escola conta com a participação de 82 escolas da grande Belém. Com o objetivo de formar cidadãos leitores, ao longo do ano o projeto receberá 15 mil alunos de diversas idades e séries para desenvolverem ações de formação continuada, palestras e atividades extraclasses, não só nas dependências da TV, rádio e jornal do Grupo Liberal, mas em outros espaços da cidade, à exemplo dos museus: Museu Emílio Goeldi, Museu do Forte do Presépio, Casa das onze janelas, Museu Histórico do Estado do Pará, Museu de Artes Sacras, Museu do Círio e Museu de Gemas do Pará.