O Liberal 77 anos: anuários lançados pelo Grupo Liberal repercutem positivamente para a sociedade

Em 77 anos de existência, O LIBERAL, de tempos em tempos, lança projetos editoriais notáveis, e produtos como os "Anuários" têm se destacado. Dedicados a áreas específicas como o Direito e a Saúde, essas publicações têm como objetivo oferecer uma visão abrangente sobre as profissões ligadas a essas áreas, reconhecendo a importância desses profissionais para a sociedade.

De acordo com a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, a avaliação sobre os anuários vem sendo positiva. “Lançamos a segunda edição do anuário do direito que foi um sucesso e estamos trabalhando para o lançamento do anuário da saúde e da arquitetura e decoração”, informou.

Rose Maiorana celebrou ainda a excelente receptividade por parte dos parceiros envolvidos, anunciantes e da sociedade. “Anuários costumam resgatar o valor que os segmentos envolvidos merecem. Sem contar que trazem mais informação para sociedade sobre o que está acontecendo nesses setores”, declarou a diretora.

‌Para o próximo ano, a diretora comercial destacou o lançamento do anuário da saúde, da decoração e arquitetura. “Há também um projeto envolvendo nossos queridos pets, um projeto para as noivas. Muita coisa legal está por vir e algumas ainda em fase de preparação”, adiantou.

‌Para o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, houve um aumento de engajamento significativo por parte do público-alvo e clientes, evidenciando o interesse desses profissionais em entender melhor o cenário jurídico e de saúde. “A repercussão positiva dos anuários fortaleceu a posição do Grupo Liberal como uma fonte confiável de informações relevantes e de inovações editoriais voltados para segmentos importantes da sociedade”, afirmou.

‌Ainda de acordo com o jornalista, a tendência para o próximo ano é que o Grupo Liberal possa expandir ainda mais esses projetos editoriais, abrangendo novas áreas e profissões essenciais para a sociedade. “A intenção é melhorar ainda mais a qualidade das análises, entrevistas e reportagens, oferecendo ao público-alvo uma fonte abrangente e confiável sobre temas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade paraense”, enfatizou Felipe Melo.