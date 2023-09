Anuário do Direito 2023: lançamento reuniu grandes nomes da classe jurídica paraense

O lançamento da 2ª edição do Anuário do Direito do Pará 2023, realizado na noite da última quinta-feira (31), foi um sucesso e contou com a presença de grandes nomes e autoridades do segmento jurídico. A programação realizada pelo Grupo Liberal ocorreu no Restô do Porto, no bairro do Reduto, em Belém, com várias atrações musicais.

Entre os destaques da noite estão os operadores do direito na sociedade paraense e representantes de instituições públicas e de classe, como a Associação de Procuradores do Estado do Pará (APEPA) e a Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ressaltou que um dos objetivos do Anuário é levar conhecimento sobre a atuação e o funcionamento do setor do direito no Pará.

“A segunda edição do Anuário ganhou ainda mais adesão. A gente considera importante que a sociedade se informe sobre este segmento, sobre os direitos, os nossos direitos. O Anuário reúne escritórios novos e antigos também, e agora trouxemos a advocacia pública, a exemplo da Associação dos Procuradores do Estado e da Defensoria Pública. Então, vida longa para o Anuário”, destacou Rose Maiorana.

Para a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, essa iniciativa é uma maneira de registrar e informar sobre os avanços do direito no estado (Carmem Helena/ O Liberal)

A publicação tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra e da OAB-PA. Para o presidente da OAB Pará, Eduardo Imbiriba, o Anuário congrega vários profissionais e instituições.

"Agosto é o mês que se comemora a implantação dos cursos de direito no Brasil, um evento como esse, que congrega os escritórios e as instituições, incluindo as instituições de ensino superior, como a Fibra, que é uma grande parceira, é honroso para nós, pois é hora de congregar, é hora de unir, é dessa forma que a gente tem que trabalhar na sociedade" - Eduardo Imbiriba, presidente da OAB-PA.

O presidente da OAB Pará, Eduardo Imbiriba, ressaltou que o Anuário consegue unir os escritórios de advocacia e as instituições (Carmem Helena/ O Liberal)

Já Vicente Noronha, advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Fibra, ressaltou que a instituição de ensino superior apoia o projeto do Anuário do Direito do Pará pelo segundo ano consecutivo, pois entende o significativo dessa iniciativa para a classe.

“O Anuário é importante para todos os amazônidas. Com o Anuário estamos fortalecendo o que há de mais primoroso, que é elevar a nossa região e o nosso estado para todos os cantos do País. Neste Anuário podemos congregar os melhores juristas, advogados e defensores que temos em nosso estado” - Vicente Noronha, coordenador do NPJ da Fibra.

Vicente Noronha é advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Fibra. Ele destacou que o Anuário contribui para o fortalecimento do direito na sociedade paraense. (Carmem Helena/O Liberal)

Destaques

O Anuário do Direito do Pará 2023 tem formato premium, com 120 páginas, que destacam os renomados escritórios de advocacia, defensores e procuradores do estado, além de trazer assuntos relevantes para a categoria, como os desafios impostos pela Inteligência Artificial (IA) no âmbito profissional e a formação de advogados para o mercado de trabalho.

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, comentou sobre o crescimento do Anuário do Direito do Pará 2023, que tem formato premium com 120 páginas (Carmem Helena/ O Liberal)

Para o jornalista Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, a nova versão do Anuário é valiosa. “É fato que este trabalho é um sucesso. No ano passado o projeto era inicial, este ano, a publicação aumentou em 20% o número de páginas. Os profissionais aderiram, abraçaram o projeto com vontade de participar e falaram das perspectivas da classe jurídica e isso mostra o quanto que o Anuário do Direito é um trabalho importante para a sociedade”, pontuou Melo.

