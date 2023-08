Anuário do Direito do Pará 2023 destaca avanços jurídicos e uso da tecnologia

O Grupo Liberal lançará no dia 31 de agosto, no Restô do Porto, a 2ª edição do Anuário do Direito do Pará, que traz diversas informações sobre o corpo jurídico dos principais escritórios do estado e também irá apresentar temas importantes para a categoria, como os desafios da classe jurídica diante da Inteligência Artificial (IA) e tecnologias.

De acordo com Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, a IA está transformando a rotina e a dinâmica dos escritórios de advocacia e até mesmo do profissional do direito. “O tema central do Anuário 2023 é nesse sentido, mostrando como a classe está trabalhando em parceria com as ferramentas tecnológicas”, explica.

A escolha da temática surgiu a partir do cenário atual, onde cada vez mais cresce a capacidade das máquinas pensarem como seres humanos. Um exemplo disso são as assistentes virtuais Alexa e Siri, além do ChatGPT, inteligência artificial que interage com humanos e fornece soluções em texto para diferentes questionamentos e solicitações.

“Esse debate é urgente e atual porque cada vez mais nós, do meio jornalístico, percebemos que a tecnologia está excluindo postos de trabalho. Hoje, tudo pode partir para uma automação 100% de alguns nichos de trabalho. É muito importante ter esse tipo de discussão. E o direito, assim como o jornalismo, é uma área que está muito antenada com a sociedade e com o movimento dos tempos”, destaca Felipe Melo.

Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, pontua que as ferramentas tecnológicas estão cada vez mais inseridas nos escritórios de advocacia e até mesmo no judiciário (Arquivo pessoal)

Outro tema que será debatido no Anuário do Direito é a formação de advogados para o mercado de trabalho, assunto que visa abordar todos os desafios enfrentados por esses profissionais, destacando como eles estão sendo preparados para o meio jurídico diante de tantas tecnologias.

Inteligência artificial nas altas cortes do judiciário

A inteligência artificial já é uma ferramenta utilizada nas altas cortes brasileiras. Em junho de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anunciou um projeto para aplicar soluções de automação em tarefas relacionadas ao processo digital.

Essa iniciativa já está funcionando na Secretaria Judiciária, sendo responsável por automatizar a etapa de classificação processual. A IA consegue ler os processos e apontar o tema com um percentual de acerto de 86%. Atualmente, 100% dos processos que entram no STJ passam por esse algoritmo.

Atualização profissional e as mudanças na área do direito

A atualização profissional é de extrema importância para qualquer profissional que atua na área do direito, já que o segmento sofre constantes mudanças na legislação e jurisprudência. Segundo o vice-reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente de Paulo Tavares Noronha Filho, diversos requisitos são necessário para quem deseja atuar na área.

“Sinteticamente posso afirmar que a manutenção da qualidade dos serviços; a prevenção de erros e responsabilidade profissional; a adaptação às novas tecnologias e o desenvolvimento de novas habilidades, bem como as mudanças sociais e a satisfação profissional são fatores cruciais para atuar na área”, pontua.

Em relação às mudanças no segmento, as principais transformações se concentram na área da utilização crescente de tecnologias e IA aplicadas ao campo jurídico, em prol da eficiência e facilitação e defesa de direitos.