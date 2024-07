Novos ônibus elétricos de Belém terão até carregador para celular; veja outras 'comodidades'

Os novos ônibus elétricos de Belém, apresentados nesta terça-feira (2), pelo prefeito Edmilson Rodrigues, vão muito além de oferecer conforto térmico para a população. Além do sistema de ar-condicionado, um dos itens mais aguardados, os passageiros também encontrarão, no interior desses ônibus, carregadores para celular que servirá tanto os que vão sentados, quanto os que viajarão em pé nos horários de pico.

Outra comidade será o tratamento UV e de isolamento térmico nas paredes do veículo. Isso fará com que os raios solares não entrem de forma intensa, ajudando na preservação de ar-condicionado. A cabine do motorista conta ainda com o conforto de assento pneumático, que evitará problemas de saúde comuns para quem trabalha na função, assim como uma direção moderna com controladores, monitor para as sete câmeras internas e externas e retrovisores digitais internos.

Os veículos terão ainda autonomia de 270 quilômetros com o ar-condicionado ligado, capacidade para até 76 passageiros e carregamento total da eletricidade em menos de 3 horas. O exclusivo sistema de freios regenerativos pode aumentar a autonomia do ônibus em até 30%, incrementando a disponibilidade do veículo e reduzindo o custo da operação.