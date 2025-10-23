Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Novo viaduto entre Belém e Ananindeua será inaugurado neste sábado (25)

Obra conecta as avenidas Mário Covas e Independência, garantindo fluidez e segurança para os mais de 20 mil motoristas na BR-316

O Liberal
fonte

Viaduto da Mário Covas com a avenida Independência será inaugurado no próximo sábado (25). (Divulgação / Rodrigo Pinheiro)

O novo Viaduto Pastor Gilberto Marques será entregue à população pelo Governo do Pará neste sábado (25). A obra, localizada no cruzamento da Avenida Mário Covas com a Avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Belém, vai garantir mais agilidade, segurança e qualidade de vida, facilitando o tráfego de mais de 20 mil pessoas que circulam diariamente entre Belém e Ananindeua. O equipamento possui 350 m de extensão, 14 m de largura e 5,5 m de altura, com o objetivo de desafogar o trânsito da região.

Com o novo equipamento, os motoristas que trafegam da Avenida Augusto Montenegro para a BR-316 (e vice-versa) conseguirão passar sem precisar parar no semáforo. O viaduto permite um fluxo contínuo de veículos, o que é essencial para desafogar o trânsito da Região Metropolitana de Belém (RMB). Desde o início da obra, em 2024, cerca de 300 trabalhadores já atuaram, direta ou indiretamente, na construção do quinto viaduto entregue pelo Governo do Pará.

Histórico de entregas e impacto na BR-316

Este é o quinto viaduto entregue à população nos últimos 2 anos. Os outros 4 viadutos já finalizados são: o , em 2023, na rodovia BR-316 com a Avenida Ananin, em Ananindeua; o , em 2024, na BR-316 com a Alça Viária, em Marituba; o , em 2025, na BR-316 com a Avenida Independência, em Ananindeua; e o , na Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações, em maio de 2025.

VEJA MAIS

image Governo do Pará entrega novo viaduto em Ananindeua como parte do legado da COP 30
Obra interliga as avenidas Mário Covas e Três Corações e deve beneficiar mais de 500 mil pessoas na Região Metropolitana de Belém

image Saiba como vai se chamar o novo viaduto em construção na avenida João Paulo II, em Belém
Nova legislação que dá nome à estrutura foi aprovada na terça-feira (13) pelo governador Helder Barbalho, após tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa)

O que dizem moradores e motoristas

Motoristas e moradores acreditam que o viaduto irá melhorar drasticamente a mobilidade da Região Metropolitana de Belém. "Eu acho que vai melhorar muito, pois antes só tinham duas pistas. Agora quem vem por baixo do viaduto não atrapalha quem vem da Mário Covas ou de Icoaraci", comenta o eletricista Nestor Sepeda, morador do bairro.

Para o motociclista Guilherme Silva, o novo equipamento vai melhorar não só o trânsito, mas também a segurança dos motoristas que trafegam diariamente no local. "Aqui era um cruzamento muito complicado, agora com o viaduto, o trânsito vai ficar mais fácil. Vai melhorar o ir e vir e até nossa segurança que trafegamos de veículos pela via", comemora o motociclista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mobilidade

viaduto da mário covas

trânsito

belém

Ananindeua

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

COP 30

Carta da COP 30 propõe Belém como marco da adaptação às mudanças climáticas

A carta alerta que, sem adaptação, as mudanças climáticas ampliam desigualdades e deslocamentos

23.10.25 12h30

HERÓIS DO BREGA

VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém

Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

22.10.25 14h47

BELÉM

Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

"Na COP30, sustente a vida. Doe sangue" conecta solidariedade à responsabilidade ambiental em ação no campus do CCBS

21.10.25 13h32

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

POLÊMICA

Prefeitura de Belém exonera diretor que fez tatuagem dentro do Museu Casa Francisco Bolonha

A gravação foi alvo de críticas pelo uso inadequado de um espaço público para fins pessoais. Diante da repercussão, o servidor apagou as postagens de suas redes sociais.

21.10.25 20h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda