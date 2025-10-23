Novo viaduto entre Belém e Ananindeua será inaugurado neste sábado (25)

O novo Viaduto Pastor Gilberto Marques será entregue à população pelo Governo do Pará neste sábado (25). A obra, localizada no cruzamento da Avenida Mário Covas com a Avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Belém, vai garantir mais agilidade, segurança e qualidade de vida, facilitando o tráfego de mais de 20 mil pessoas que circulam diariamente entre Belém e Ananindeua. O equipamento possui 350 m de extensão, 14 m de largura e 5,5 m de altura, com o objetivo de desafogar o trânsito da região.

Com o novo equipamento, os motoristas que trafegam da Avenida Augusto Montenegro para a BR-316 (e vice-versa) conseguirão passar sem precisar parar no semáforo. O viaduto permite um fluxo contínuo de veículos, o que é essencial para desafogar o trânsito da Região Metropolitana de Belém (RMB). Desde o início da obra, em 2024, cerca de 300 trabalhadores já atuaram, direta ou indiretamente, na construção do quinto viaduto entregue pelo Governo do Pará.

Histórico de entregas e impacto na BR-316

Este é o quinto viaduto entregue à população nos últimos 2 anos. Os outros 4 viadutos já finalizados são: o 1º, em 2023, na rodovia BR-316 com a Avenida Ananin, em Ananindeua; o 2º, em 2024, na BR-316 com a Alça Viária, em Marituba; o 3º, em 2025, na BR-316 com a Avenida Independência, em Ananindeua; e o 4º, na Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações, em maio de 2025.

VEJA MAIS

O que dizem moradores e motoristas

Motoristas e moradores acreditam que o viaduto irá melhorar drasticamente a mobilidade da Região Metropolitana de Belém. "Eu acho que vai melhorar muito, pois antes só tinham duas pistas. Agora quem vem por baixo do viaduto não atrapalha quem vem da Mário Covas ou de Icoaraci", comenta o eletricista Nestor Sepeda, morador do bairro.

Para o motociclista Guilherme Silva, o novo equipamento vai melhorar não só o trânsito, mas também a segurança dos motoristas que trafegam diariamente no local. "Aqui era um cruzamento muito complicado, agora com o viaduto, o trânsito vai ficar mais fácil. Vai melhorar o ir e vir e até nossa segurança que trafegamos de veículos pela via", comemora o motociclista.