Governo do Pará entrega novo viaduto em Ananindeua como parte do legado da COP 30

O Governo do Estado do Pará entregou, neste sábado (17), o viaduto construído no entroncamento das avenidas Mário Covas e Três Corações, no município de Ananindeua. Com 350 metros de extensão, a estrutura integra o pacote de obras de mobilidade urbana voltadas à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para ocorrer em Belém, e é mais um legado para a Região Metropolitana.

A nova configuração elimina semáforos no cruzamento entre as duas avenidas, melhorando a fluidez do trânsito e beneficiando diretamente cerca de 500 mil moradores dos bairros Cidade Nova, 40 Horas, Paar e adjacências. O viaduto conecta de forma direta a avenida Três Corações à avenida Mário Covas, otimizando o deslocamento tanto de veículos quanto de pedestres.

“Esta é mais uma obra para facilitar e melhorar a mobilidade urbana da região Metropolitana. Já é o 4º viaduto entregue pelo Estado em dois anos. Obras que reduzem o fluxo intenso de trânsito, principalmente nos horários de rush. A avenida Mário Covas interliga diversos bairros e entra na região mais densa populacionalmente de Ananindeua; além de interligar a Augusto Montenegro com a BR-316. Assim, reduzimos semáforos e intervenções que acabam retendo o fluxo de veículos. Hoje, cumprimos essa etapa, entregando-a antes do prazo”, declarou o governador Helder Barbalho durante a cerimônia de inauguração.

O governador também anunciou a entrega de mais uma estrutura nos próximos meses. “Estaremos entregando o viaduto da Mário Covas com a avenida Independência. Com isso, fecharemos o número 5 viadutos entregues, sendo 4 deles só em Ananindeua”, acrescentou.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, também celebrou a entrega da obra e o compromisso com a mobilidade urbana. “Ananindeua tem recebido um olhar muito atento do Governo do Estado. Essa entrega é parte de um grande planejamento que prioriza a mobilidade urbana e a qualidade de vida da nossa população. Em dois anos, são cinco viadutos só na Região Metropolitana, resultado de uma gestão que escuta, planeja e executa. O que estamos fazendo aqui hoje é atender ao pedido de quem quer passar menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. As obras não param porque o Pará não para”, destacou.

Impacto na vida da população

Moradores da região relataram as mudanças já percebidas com a entrega da nova estrutura. “Antes era um transtorno pra gente. Ir lá pra Cidade Nova de ônibus demorava, e agora vai facilitar com esse novo viaduto. Gostei, amei o que estão fazendo aqui por nós, por toda a população do Coqueiro”, afirmou Edilene Cruza, moradora do bairro.

A autônoma Gizele Silva, que atua há 13 anos no bairro do Coqueiro, também comemorou. “Era complicado até mesmo para quem trabalha aqui há muito tempo. Agora estão organizando direitinho. Ficou bem melhor pra gente, até está atraindo mais clientes”.

Além da mobilidade, a obra também trouxe avanços em segurança viária. “Aqui era um engarrafamento total, com muitos acidentes. Meu filho até se acidentou ali. Eu agradeço muito ao nosso governador, por ele estar fazendo esse grande trabalho. Essa via é muito importante”, relatou a moradora Lizete Silva.

Como funcionará o novo viaduto

De acordo com a nova configuração de tráfego:

• O fluxo da avenida Mário Covas permanecerá passando por baixo do viaduto;

• Veículos que seguem pela Três Corações, no sentido Cidade Nova – Mário Covas, poderão acessar diretamente a BR-316 por cima da estrutura;

• Quem estiver na Mário Covas poderá utilizar a rotatória sob o viaduto para fazer o retorno e seguir em direção à BR-316 ou à avenida Augusto Montenegro.

Pacote de obras para a COP 30

Este é o terceiro viaduto entregue como parte do pacote de mobilidade urbana do Governo do Estado para a COP 30. Já foram concluídos os viadutos no cruzamento da BR-316 com a avenida Independência e no acesso à PA-483 (Alça Viária), em Marituba. Também em 2023, foi entregue o viaduto da avenida Ananin, em Ananindeua.

Atualmente, o governo estadual executa mais de 30 obras estruturantes em Belém e na Região Metropolitana, com foco em mobilidade, saneamento e desenvolvimento urbano. Os investimentos ultrapassam R$ 4,5 bilhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual, Itaipu Binacional, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal.

“As obras da ponte que liga o bairro do 40 Horas com a região da Avenida Augusto Montenegro estão em estágio avançado. Ela deverá ser entregue no primeiro semestre de 2026, permitindo que quem saia da Avenida Independência use a estrada do 40 Horas para chegar ao Conjunto Maguari, do outro lado do rio, chegando à Seduc e integrando Icoaraci e o Tapanã ao município de Ananindeua”, finalizou Helder Barbalho.