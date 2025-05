Saiba como vai se chamar o novo viaduto em construção na avenida João Paulo II, em Belém

O Governo do Estado do Pará sancionou, nesta terça-feira (13), a Lei nº 10.968/2025, que dá o nome de Ayrton Senna ao novo viaduto em construção no cruzamento da avenida João Paulo II com a avenida Dr. Freitas, em Belém. A nova legislação foi publicada no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o texto, a estrutura, que ainda está em obras, passará a se chamar oficialmente Viaduto Ayrton Senna.

Localizado em uma das principais vias de fluxo da capital paraense, o viaduto deve contribuir para a melhoria do trânsito na região, que interliga importantes bairros da cidade.​

A lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho, após tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Quem foi Ayrton Senna?

Ayrton Senna da Silva foi um piloto brasileiro de Fórmula 1 que conquistou três campeonatos mundiais (1988, 1990 e 1991) e se tornou símbolo de excelência, coragem e patriotismo. Sua morte trágica em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, comoveu o país e o mundo.