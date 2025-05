Nova Doca, em Belém: novo trecho revitalizado já pode ser visto pela população; veja como ficou

A quadra 3 do Parque Linear da Nova Doca, no Umarizal, já pode ser vista pela população. Os tapumes do trecho entre a rua Municipalidade e avenida Senador Lemos, que também está recebendo asfalto novo, foram retirados. O projeto faz parte do conjunto de obras estruturantes consideradas legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realiza em novembro, na capital paraense.

Os cerca de 190 metros da Quadra 3 da Nova Doca estão recebendo serviços de acabamento, paisagismo e a instalação de novos equipamentos. “Já são 77% de serviços realizados na Nova Doca e chegou o momento da população observar o que está sendo feito na Quadra 3. A cada dia nós estamos intensificando os trabalhos, apresentando os resultados na prática para quem passa pela avenida Visconde de Souza Franco”, disse o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Estrutura

A Quadra 3 da Nova Doca já recebeu os brinquedos do parque infantil. A área também terá espaço pet, pergolados, ciclovia e o plantio de 29 árvores que compõem o paisagismo do Parque Linear. No total, 180 árvores serão plantadas ao longo das oito quadras do canal. Dentro da estratégia para a purificação da água do canal, a Quadra 2 também terá o sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas que sugam as impurezas do canal e devolvem em forma oxigênio, reduzindo os impactos ambientais.

Saneamento

O projeto da Nova Doca também vai garantir a coleta adequada e o tratamento do esgoto sanitário da região. O sistema estará ligado à Estação de Tratamento (ETE) do Una, em construção na Rodovia Arthur Bernardes. Os serviços de saneamento vão garantir a retirada do volume de esgoto que é lançado de maneira irregular no canal, melhorando a qualidade da água e proporcionando mais infraestrutura básica para a população.

Primeiros trechos

E ainda, os serviços nas Quadra 1 da Nova Doca já foram finalizados. Essa parte da obra fica localizada entre a avenida Pedro Álvares Cabral / rua Belém e avenida Marechal Hermes -, e da Quadra 2, que fica entre as Ruas Belém e Municipalidade. Os espaços são compostos por estrutura da passarela com mirante elevado, arquibancada para contemplação, ciclovia, balé das águas, duas fontes interativas ao lado da área de eventos e atividades culturais, áreas de contemplação, academia e quiosque com espaço de vivência.