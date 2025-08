Novo Sesc Doca abre portas ao público na próxima terça-feira (5); confira os serviços

Situado em um ponto estratégico da cidade, na Avenida Visconde de Souza Franco, o Novo Sesc Doca estará disponível para acesso do público na próxima terça-feira (5). A estrutura do prédio foi totalmente revitalizada e ampliada, com a oferta de diversos serviços voltados à saúde, assistência, cultura, lazer e educação. O local funcionará de segunda a sexta, das 6h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h apenas para o atendimento odontológico.

O novo espaço moderno e multifuncional chega para transformar a rotina da população, reafirmando o compromisso do Sesc com o desenvolvimento social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e da comunidade em geral. "A entrega do Novo Sesc Doca representa um marco para o Sesc no Pará. É um espaço pensado para acolher, transformar e promover o bem-estar da nossa comunidade. Ele reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento social, oferecendo serviços que impactam diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e da população em geral. Mais do que uma nova estrutura, o Sesc Doca é um convite à cidadania, à cultura e à inclusão. Estamos muito felizes em abrir as portas desse projeto tão significativo", diz Heloiva Távora, Diretora Regional do Sesc no Pará.

Confira os serviços

Atividades físicas e esportivas: musculação, natação, hidroginástica, pilates, lutas, entre outros.

Saúde e bem-estar: serviços de Odontologia, Avaliação Nutricional e Bioimpedância.

Alimentação e lazer: Rooftop Ver-o-Sol, restaurante e lanchonete.

Educação e cultura: biblioteca, cursos diversos e a Universidade 50+.

Assistência: cursos de estética, corte e costura, culinária e trabalho social.

Turismo social e recreação: passeios, viagens, vivências e atividades para toda a família.

Intervenções artísticas

Os muros do exterior do prédio, na Senador Manoel Barata, foram coloridos pelos artistas Fábio Graf, Bonikta e Igor Oliveira. Já na parte interna, é possível apreciar o trabalho dos artistas Almir Trindade (Sintético Abstrato) nos pisos e ⁠Luan Rodrigues (Kambô) nas paredes.

Biblioteca aberta ao público

O público geral, os trabalhadores do comércio e seus dependentes poderão visitar a biblioteca, um dos destaques do novo Sesc. Ela funciona das 8h às 21h, sendo integrada à Rede à Rede Sesc de Bibliotecas do Pará e ao sistema nacional do Sesc.

A biblioteca oferecerá empréstimos de até três livros por sete dias, consultas locais, além de oficinas, rodas de conversa, palestras e feiras literárias. Os empréstimos não são exclusivos da clientela preferencial, estando disponíveis também para o público geral.

Com um acervo voltado para públicos infantil, juvenil e adulto, a biblioteca do Sesc Doca busca democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, incentivando o hábito da leitura e promovendo a cultura. O atendimento será realizado por meio do sistema automatizado i10, que garante mais agilidade e eficiência no serviço.

