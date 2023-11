Novembro Azul: Ceasa promove ação contra o câncer de próstata e outras doenças nesta quarta (8)

Muitos trabalhadores e pessoas em geral - a maioria, homens - circulam nos espaços da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), no bairro do Curió Utinga, no período da noite e na madrugada. São cerca de duas mil pessoas, entre entre permissionários, funcionários, prestadores de serviço, caminhoneiros e clientes. Com uma rotina desgastante e até mesmo considerada pesada, essas pessoas acabam esquecendo, dentre outras demandas, dos cuidados com a saúde, já que precisam dormir durante o dia. Por isso, a Ceasa decidiu realizar, a partir das 22 horas desta quarta-feira (8), o evento "Ceasa no Novembro Azul: Homem que se cuida tem atitude".

Como parte dessa iniciativa, serão prestados ao público serviços de saúde (enfermagem, vacinação, odontologia, psicologia, massoterapia, consultas), beleza e estética (limpeza de pele, corte de cabelo), cidadania e outros, além de distribuição de lanche e sopão.

Essa ação, que tem à frente o presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, tem foco na conscientização do público masculino quanto à prevenção ao câncer de próstata e demais cuidados com a saúde do homem. Para essa campanha, a Ceasa terá como parceiros profissionais de órgãos de saúde e instituições. Como frisa o título da ação, é fundamental que os cidadãos possam priorizar os cuidados com a saúde, como estratégia para prevenir e combater não apenas os tipos de cânceres, mas, também, outras enfermidades.

Durante a ação, o público-alvo receberá orientações sobre como proceder com relação ao check up envolvendo exames e outros procedimentos da área de saúde. A expectativa dos técnicos envolvidos na programação é de que os homens compareçam para receber os serviços agendados para a noite desta quarta-feira (8) na área da Ceasa.

De acordo com levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), somente em oito meses deste ano de 2023 (até o final de agosto último) foram registrados 303 casos da doença no Pará. Os dados da Secretaria indicam que, em 2022, foram 509 casos de câncer de próstata em território paraense. Essa incidência alta de ocorrências é indicativo de que os cuidados preventivos por parte dos homens devem ser redobrados, sobretudo, mediante a realização de exames periódicos.

Serviço

Ação: 'Ceasa no Novembro Azul: Homem que se cuida tem atitude'

Data da realização: 8/11/2023

Hora: das 22h às 24h

Local: Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa)

Endereço: Estrada do Murutucum s/n Km 04

Bairro: Curió Utinga