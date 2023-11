Secretaria de Saúde leva ações do Novembro Azul à praça, em Belém

A Secretaria de Saúde Pública (Sespa), do governo do estado, realizou uma ação de atenção à saúde direcionada aos homens de até 40 anos de idade, na manhã deste sábado (4), na Praça Batista Campos, em Belém. O objetivo da campanha foi conscientizar esse público de não deixar para cuidar da saúde quando a idade estiver mais avançada. A ação marcou o início da campanha do Novembro Azul - mês da conscientização sobre a saúde do homem - sob o tema “Sou do time de quem se cuida, pratico hábitos saudáveis”. Outras ações estão previstas para os próximos dias em Usinas da Paz, bairros da Região Metropolitana e municípios paraenses.

A campanha é orientada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), do Ministério da Saúde, que trata a saúde masculina de forma integral, não se restringindo à prevenção do câncer de próstata, mas também estimulando a adoção de hábitos saudáveis na alimentação, exercícios físicos, eliminação do tabagismo, controle do consumo de álcool, visita regular aos serviços de saúde e uso de preservativos nas relações sexuais.

“Meu avô descobriu que tinha hipertensão depois de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele não tinha hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação. Até caminhava, mas consumia álcool, um fator de risco. Essa ação da Sespa é muito importante, pois também acaba sendo mais fácil e efetivo buscar a atenção do público mais jovem, desde cedo criar esse hábito pela procura ao serviço médico”, contou Caio Silva, 22 anos, estudante de medicina, que aproveitou para fazer um dos testes rápidos disponibilizados na campanha. “Para essa faixa etária mais jovem, a testagem regular é importante, pois as IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), muitas das vezes, são silenciosas”, completou.

Caio Silva foi uma das pessoas atendidas pela ação do Novembro Azul. (Marcelo Lelis/ Agência Pará)

A programação da Sespa para o Novembro Azul inclui atendimentos médicos, roda de conversa, palestras, encaminhamento para exames especializados para homens e mulheres (exame clínico e ultrassonografia de mama), vacinação contra HPV, avaliação nutricional, aferição de pressão arterial, saturação e temperatura e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

O coordenador de Saúde do Homem da Sespa, Diego Cutrim, disse que o Novembro Azul teve como objetivo inicial alertar sobre o câncer de próstata, que é a segunda causa de óbito no público masculino no Brasil, principalmente depois dos 45 anos. No entanto, a campanha passou a trabalhar a saúde masculina de forma integral. “O que mais mata os homens são as causas externas, como acidentes de trânsito, violência, suicídio. Esse homem adulto jovem, de até 40 anos, negligencia muito o seu cuidado e chega nessa fase dos 60, 65 anos para cuidar de doenças em razão da falta do cuidado preventivo”.

A programação inclui o Pré-Natal do Pai/Parceiro, ferramenta adotada no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil que estimula a participação masculina durante a gestação, o parto e o puerpério, além os homens a cuidar da saúde .

Legenda (Marcelo Lelis/ Agência Pará)

Confira a programação do Novembro Azul da Sespa:

Domingo, 05: Ação no TerPaz

Segunda-feira, 06: Dia D do Novembro Azul na Policlínica Metropolitana

Terça-feira, 07: Abertura do Novembro Azul em Marituba

Quinta-feira, 09: Palestra em canteiro de obras da Quanta Engenharia

Sexta-feira, 10: Ação de saúde na Usina da Paz

Sábado, 11: Ação no TerPaz

Domingo, 12: Novembro Azul na Praça da República

Terça-feira, 14: Novembro Azul no Hospital Galileu com ação educativa e oferta de serviços

Sexta-feira, 17: Ação de saúde na Usina da Paz

Sábado, 18: Novembro Azul na Praça Matriz de Marituba

19/11: Dia Internacional do Homem na Praça da República

20/11 a 24/11: Novembro Azul em Santarém e comunidade quilombola

24/11: Ação de saúde na Usina da Paz

25/11: Ação no TerPaz

26/11: Caminhada do Novembro Azul no Parque do Utinga

27 a 30/11: Novembro Azul em Breves.