Hanseníase: Sespa reforça estratégias para erradicar doença no Pará

A Secretaria Estadual de Saúde vem promovendo ações vinculadas à Atenção Primária à Saúde, promovendo suporte aos municípios, com o objetivo de reduzir as ocorrências de casos novos de hanseníase. Conforme a secretaria, até o mês de setembro deste ano 1.006 novos casos de hanseníase foram detectados. Durante todo o ano de 2022, foram cerca de 1.452. A secretaria trabalha estratégias para erradicar a doença no estado.

Uma reunião entre a promotora de Justiça Elaine Castelo Branco, do Ministério Público do Pará, e a equipe da Sespa, na segunda-feira (25) desta semana, discutiu medidas para erradicar a Hanseníase no território paraense. Conforme a Sespa, são realizadas ações de atenção primária à saúde, que oferecem suporte aos municípios para reduzir novos casos de hanseníase.

“Os municípios devem melhorar a cobertura da Atenção Primária em Saúde, promover a capacitação técnica aos profissionais em Avaliação Neurológica Simplificada (ANS), treinamento periódico de profissionais responsáveis pelo sistema de dados Sinan Net, disponibilizar insumos específicos para avaliação e tratamento, intensificar a busca ativa e acompanhamento dos pacientes, assim como a avaliação de contatos”, diz a nota enviada à Redação Integrada de O Liberal.

A secretaria ainda destacou que, além de promover campanhas de conscientização e mobilização social, é necessário cumprir e divulgar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase (PCDT) - documento que norteia e normatiza as ações de controle da Hanseníase em âmbito nacional.

Dados Positivos

Belém também apresenta redução em casos de hanseníase nos últimos anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em 2023 foram diagnosticados 56 casos novos da doença. Isso equivale a uma queda de 3,71% nos casos a cada 100 mil habitantes, com tendência a diminuir ainda mais. No ano de 2022, foram observados 122 casos, e a redução chegou a 8,09% por 100 mil habitantes.

Na capital paraense, os moradores podem realizar um teste rápido de hanseníase para avaliar possíveis transmissões após ter contatos com casos confirmados de hanseníase, conforme o protocolo PCDT. No documento define como contato “toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com o doente de hanseníase, no âmbito domiciliar, nos últimos cinco anos anteriores ao diagnóstico da doença, podendo ser familiar ou não”.

Onde tratar hanseníase?

De acordo com a Sespa, o Pará conta com uma Unidade de Referência Especial (URE) para o tratamento de pacientes com hanseníase, que atende pacientes referenciados das Unidades Básicas de Saúde. Trata-se da URE Marcello Cândia, localizada em Marituba, na avenida João Paulo II, no bairro Dom Aristides. O local atende pacientes com casos mais complexos, a pessoa encaminhada recebe diagnóstico, manejo de quadros reacionais e tratamentos especiais. Além disso, a unidade oferece consultas especializadas de dermatologia sanitária, hansenologia, treinamento em serviço ortopedia, cirurgias reabilitadoras/conservadoras em traumato-ortopedia referenciadas para o Hospital Divina Providência.

Em Belém, o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de hanseníase ocorrem em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Atualmente, sete laboratórios realizam o raspado intradérmico de linfa, que auxilia no diagnóstico da hanseníase na forma multibacilar. São eles:

1- Unidade Municipal de Saúde Jurunas

End: Rua Fernando Guilhon, entre Bernardo Sayão e Breves. s/no, ao lado da Passagem Jacó.

Horário: Manhã/Agendamento

2- Unidade Municipal de Saúde Tapanã

Endereço: Rua São Clemente, s/no, ao lado do Conjunto Cordeiro deFarias.

Horário: Manhã (8h) /Agendamento

3- Unidade Municipal de Saúde Icoaraci

Endereço: Rua Manoel Barata, no 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste.Horário: Manhã (8h) /Agendamento

4- Unidade Municipal de Saúde Guamá

Endereço: Rua Barão de Igarapé Miri, no 479.

Horário: Manhã (8h) / Segunda, terça e quinta / Agendamento

5- Unidade Municipal de Saúde Marambaia

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro s/no. Km 01, em frente ao colégio Madre Celeste.Horário: Tarde/Agendamento

6- Unidade Municipal de Saúde Benguí II

Endereço: Rua São Pedro, no 01, esquina com a Rua Benfica.

Horário: Tarde/Agendamento

7- Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros

Endereço: Rua dos Tucanos s/no, ao lado da Cosampa.

Horário: Tarde/Agendamento