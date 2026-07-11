Nova coruja chega ao Mangal das Garças e terá nome escolhido pelo público
A nova coruja-suindara, conhecida como rasga-mortalha, terá o nome escolhido por votação pública
O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, ganhou uma nova moradora e agora quer a ajuda do público para batizá-la. A Organização Social Pará 2000 anunciou a chegada de uma coruja-suindara (Tyto furcata), também conhecida como rasga-mortalha, e abriu uma votação nas redes sociais para definir o nome da ave.
As opções escolhidas homenageiam grandes ícones da Música Popular Brasileira (MPB): Nara Leão, Elis Regina e Maria Bethânia. Para participar, basta comentar na publicação oficial da Organização Social Pará 2000 indicando o nome favorito.
A nova ave é uma coruja-suindara, espécie amplamente distribuída pelo território brasileiro e famosa pelo apelido de rasga-mortalha. O nome popular surgiu principalmente nas regiões Norte e Nordeste devido ao som característico produzido durante o voo.
Ao longo dos anos, a espécie acabou cercada por lendas e superstições populares. Uma das mais conhecidas diz que, ao pousar sobre uma casa ou cantar próximo ao telhado, a ave anunciaria a morte de algum morador. Apesar da fama assustadora, suindara é inofensiva e desempenha importante papel no equilíbrio ambiental, principalmente por controlar populações de roedores.
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Com plumagem clara, peito branco e rosto em formato de coração, a coruja é considerada uma das aves mais bonitas encontradas no Brasil.
Localizado às margens do rio Guamá, em Belém, o Mangal das Garças abriga centenas de animais e dezenas de espécies de aves, muitas delas vivendo em grandes viveiros de semi-liberdade.
Entre os destaques estão os tradicionais guarás de plumagem vermelha, além de garças, colhereiros, flamingos, tucanos, araras, papagaios, gaviões e diferentes espécies de corujas, tornando o espaço um dos principais atrativos de ecoturismo e educação ambiental da capital paraense.
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