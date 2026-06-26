Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Afeto e manejo inovador garantem a sobrevivência de ave rara no Mangal das Garças

Mutum-de-penacho ameaçado de extinção completa um ano e se torna símbolo do trabalho de conservação

O Liberal
fonte

Afeto e manejo inovador garantem a sobrevivência de ave rara no Mangal das Garças. (Divulgação | Ag. Pará)

Pequena, rara e improvável. Há um ano, uma ave ameaçada de extinção mobilizava a equipe técnica do Parque Zoobotânico Mangal das Garças em uma corrida contra o tempo. Rejeitada pela própria mãe logo após o nascimento, a fêmea de mutum-de-penacho precisou receber cuidados especiais para sobreviver. A solução encontrada foi tão simples quanto surpreendente: um pintinho de galinha se tornou seu primeiro companheiro de vida.

Agora, saudável, com porte adulto e comportamento considerado adequado para a espécie, a ave completa um ano de vida e se transforma em um dos símbolos mais marcantes do trabalho de conservação realizado pelo Mangal das Garças.

Mais do que celebrar um aniversário, a data representa uma vitória da ciência, da dedicação e do trabalho técnico desenvolvido diariamente nos bastidores do parque.

Um nascimento raro que virou referência

O nascimento da fêmea de mutum-de-penacho foi o primeiro registrado no Mangal das Garças e um dos poucos casos documentados na região Norte do Brasil. Considerada sob ameaça de extinção, a espécie enfrenta a redução de habitat e a pressão da caça em diversas regiões. Por isso, cada nascimento representa uma conquista importante para a conservação.

“Estamos falando de uma ave extremamente valiosa para os programas de conservação. Cada indivíduo conta. Ver essa fêmea completar um ano, saudável e plenamente desenvolvida, demonstra que todo o trabalho realizado pela equipe alcançou resultados muito positivos”, destaca o biólogo do Parque, Basílio Guerreiro.

Os bastidores de uma história improvável

Logo após o nascimento, a equipe percebeu que a mãe não aceitaria o filhote. Sem a referência materna, os profissionais precisaram assumir integralmente os cuidados com a ave.

Biólogo, veterinários e tratadores passaram a acompanhar diariamente seu desenvolvimento, buscando estratégias que garantissem não apenas sua sobrevivência, mas também seu bem-estar comportamental.

Espelhos, estímulos visuais e até um fantoche foram utilizados para reduzir o isolamento. Mas foi uma medida inesperada que trouxe os melhores resultados: a introdução de um pintinho de galinha como companhia.

Criados juntos nos primeiros meses de vida, os dois estabeleceram uma convivência que ajudou a estimular a alimentação, a atividade e a confiança da jovem ave.

“Embora o pintinho pertença a uma espécie diferente, ele faz parte da mesma ordem taxonômica dos mutuns-de-penacho, os Galliformes. Por compartilharem esse grupo evolutivo, apresentam comportamentos semelhantes, como o forrageio no solo em busca de alimento e estratégias de cuidado parental, especialmente nos primeiros estágios de desenvolvimento dos filhotes", destaca Beatriz Tavares, técnica ambiental do Mangal, especialista em aves.

Com o passar dos meses, a ave ganhou autonomia, cresceu, atingiu o porte adulto e passou a ocupar um recinto compatível com suas necessidades.

Uma esperança para o futuro da espécie

O sucesso do desenvolvimento da fêmea representa mais do que uma conquista individual. Ela passa a integrar os esforços de conservação da espécie desenvolvidos pelo Mangal das Garças.

A expectativa da equipe é ampliar o programa reprodutivo com a futura chegada de um novo macho, fortalecendo a diversidade genética e aumentando as possibilidades de reprodução.

Conservação que acontece todos os dias

Enquanto histórias como essa encantam os visitantes, elas também revelam um trabalho técnico que muitas vezes acontece longe dos olhos do público.

Por trás de cada nascimento bem-sucedido existe uma equipe multidisciplinar formada por veterinários, biólogos, tratadores e especialistas que monitoram diariamente a saúde, a alimentação, o comportamento e o bem-estar dos animais.

É esse trabalho contínuo que transforma desafios em resultados concretos para a conservação da fauna brasileira.

Um símbolo que nasceu para inspirar

Hoje, a pequena ave que precisou de ajuda para sobreviver já não é mais um filhote. Com um ano de vida, ela se torna um símbolo de resistência, cuidado e esperança.

Sua trajetória mostra que, quando conhecimento técnico, dedicação e compromisso com a conservação caminham juntos, é possível mudar histórias individuais e criar novas perspectivas para espécies inteiras.

E talvez seja justamente por isso que a história da ave criada ao lado de um simples pintinho de galinha tenha se tornado muito maior do que um nascimento raro: ela representa a prova de que salvar uma espécie começa, muitas vezes, com um único filhote.

A equipe técnica do Mangal é composta pelo biólogo Basílio Guerreiro, os veterinários Hugo Silva, Deise Cardoso e João Fonseca; os técnicos ambientais Beatriz Tavares e Rafael Azevedo, além dos tratadores.

A mutum pode ser vista diariamente no viveiro provisório das aves, dentro do horário de funcionamento do Mangal das Garças, que é aberto ao público de terça a domingo, das 8h às 18h e fechado às segundas para manutenção.

O Parque Zoobotâncio é administrado pela Organização Social Pará 2000, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e governo do Estado do Pará.

Serviço:

Funcionamento do Mangal: terça a domingo, das 8h às 18h. Fechado às segundas para manutenção. Entrada gratuita.

Entrada nos espaços monitorados (Borboletário e Memorial da Navegação): R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Afeto e manejo inovador garantem a sobrevivência de ave rara no Mangal das Garças
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ASSISTÊNCIA

Pará receberá novo barco itinerante do INSS para levar atendimento ao Marajó e regiões ribeirinhas

Nesta sexta-feira (26), será lançado, em Belém, o PREVBarco Belém II, com presença do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz

25.06.26 17h03

POLÍCIA

Força-tarefa da PC busca agilizar investigações de violência contra mulheres no Pará  

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados

24.06.26 17h36

PARÁ

Filhotes de peixe-boi são resgatados no oeste do Pará

Animais encontrados em Oriximiná e Óbidos foram encaminhados ao Instituto Igarapé Nhamundá, onde passam por cuidados intensivos para reabilitação

24.06.26 17h17

SAÚDE

Estado do Pará reduz filas e amplia acesso a cirurgias especializadas no SUS

Mais de 36 mil cirurgias eletivas e 30 mil procedimentos ambulatoriais foram realizados em cerca de um ano e meio

23.06.26 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

GUERRA

Paraense de 23 anos é capturado na Guerra da Ucrânia por forças militares russas

Em vídeo divulgada pelo Exército da Rússia, o jovem de Castanhal Herik Ferreira Soares diz que foi enganado para ir à guerra

21.06.26 17h23

Expediente

Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

Decreto prevê que áreas essenciais, como saúde e segurança pública, mantenham escalas de serviço para garantir o atendimento à população

16.06.26 11h02

abastecimento

Bairros de Belém ficam sem água após tubulação ser atingida por maquinário de obra

Paralisação no abastecimento começou às 22 horas de sábado, segundo a Águas do Pará, que trabalha para solicitar o problema

21.06.26 12h15

IMPASSE

Mulher que vive há seis meses no Aeroporto de Belém tem viagem para o Panamá adiada

Nova viagem está prevista para agosto. Antes do embarque, ainda será necessário obter o visto e cumprir as exigências sanitárias estabelecidas pelo Panamá

22.06.26 14h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda