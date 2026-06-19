Animais ganham festa junina com alimentos adaptados no Mangal das Garças, em Belém

As atividades de enriquecimento ambiental dos animais que vivem no Parque Zoobotânico Mangal das Garças tiveram um tema especial nesta sexta-feira (19). No embalo das Festas Juninas, araras, guarás, jabutis e outras espécies receberam alimentos em formatos variados – como bandeirinhas, fogueiras e quebra-pote. A ação promove estímulos cognitivos, sensoriais e comportamentais, que resultam em bem-estar e boa vivência.

O enriquecimento ambiental é essencial para a qualidade de vida dos animais. Cada atividade proposta é testada conforme a espécie, o comportamento e a condição em que eles se encontram naquele momento. Para casos específicos – recuperação de maus tratos e reinserção no ambiente, por exemplo -, a equipe prepara meios que garantam segurança ao animal e aos mediadores.

A bióloga Beatriz Tavares Pinheiro, responsável pela atividade junina, explica que, além dos cuidados diários e clínicos, o enriquecimento ambiental estimula o comportamento natural da espécie. “Sempre com objetos naturais, a gente usa sisal, folhas, plantas”, afirma. A ideia é evitar ao máximo o contato com o plástico e também contaminações.

VEJA MAIS

Para o planejamento das atividades, alguns fatores são levados em consideração, como idade, comportamentos indesejados, e também limitações físicas ou cognitivas. Além disso, o enriquecimento varia conforme a espécie. “Se eu tenho um papagaio, por exemplo, vou pensar qual é o hábito dele. Como ele está sempre em árvores, se alimentando de frutos e sementes, vou realizar atividades que se relacionam com o nicho ecológico que o animal realiza”, diz a bióloga.

As equipes são formadas por veterinários, biólogos e técnicos veterinários, que definem juntos as melhores atividades para cada animal. Depois do enriquecimento, é esperado que os animais descansem depois de brincar. “Eles param e vão descansar. Muitas vezes, ao olharmos um animal paradinho, é um bom sinal. Isso acontece porque ele já fez a atividade e está descansando”, explica.

Em casos de animais que brigam em excesso e até mesmo se automutilam, como aves que arrancam as penas, por exemplo, há uma preocupação. “Geralmente é porque o animal está estressado, então é preciso dar uma atenção redobrada. Alguns indivíduos precisam de enriquecimento todo dia, já os que vivem mais tranquilos, nós colocamos uma vez por semana ou a cada 15 dias”, destaca.

Atividades direcionadas por espécie

A programação iniciou com as araras, na "Barraca da Bicada" e "Pau de Sebo". O ambiente, habitado por duas araras-vermelhas, uma arara-azul e uma arara-canindé, teve decoração com bandeirinhas, frutas no tronco e "fogueiras" montadas com verduras.

Em seguida, as atividades seguiram para a área dos guarás, que participaram de uma pescaria. Os animais foram atraídos à bacia de peixes com ração, usada em 90% da rotina alimentar, e estimulados pela equipe a capturá-los com o bico, como de costume.

A terceira parada foi no viveiro provisório de aves, onde estão ararajubas, periquitos, bem-te-vis e demais espécies. Lá, os animais receberam um quebra-pote montado com caixa de papelão e folhas, além de pipocas estouradas em pipoqueira elétrica. O espaço definitivo deve ser entregue ainda em 2026.

Por fim, a ação encerrou no viveiro de jabutis; papagaios do mangue, moleiros e canteiros; jandaias e maracanãs. Nesse espaço, os moradores foram estimulados com "fogueiras" de verduras e pipocas estouradas sem óleo.

Aproximação do público

A “quermesse” dos animais encantou os visitantes que transitavam pelo Mangal das Garças, como é o caso do assistente financeiro Jefferson Rocha, de 30 anos. Morador de Balneário Camboriú (SC) e natural de Macapá (AP), ele esteve no Pará pela primeira vez e não perdeu a chance de acompanhar a programação.

“É um momento de me aproximar da natureza e ter um contato com os animais bem de pertinho. Estou muito encantado com o local, com os animais, a preservação, a forma como o município e a população cuidam de tudo e como a gente consegue ficar à vontade. É muito encantador”, elogia.

Jefferson destaca que ficou impressionado com as araras, que vivem em um ambiente livre, onde podem voar. “Elas ficam na sombra. Isso foi o que mais me encantou ali durante o passeio, a experiência também. Minha primeira vez está sendo maravilhosa”, complementa.

A técnica em enfermagem Simone Rocha, de 24 anos, veio de Santarém, no Oeste do Pará. “É a segunda vez que venho e voltei porque aqui é um ambiente muito agradável, as árvores, ter esse contato, porque na minha cidade não tem. Então, é muito lindo”, diz.

Para a técnica em enfermagem, o momento de desenvolvimento é importante não só para os visitantes, mas também para os animais, que estão em contato com a natureza e sendo bem cuidados. “Para quem vem é muito importante, principalmente para quem gosta bastante de animais como assim como eu”, avalia Simone, que gostou de conhecer os recintos das araras, garças e borboletas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades