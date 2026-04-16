Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ave que cruzou oceanos é resgatada em Belém e será devolvida à natureza

Trinta-réis-boreal foi encontrado debilitado no Mangal das Garças e percorreu milhares de quilômetros desde os Estados Unidos

O Liberal
fonte

Ave que cruzou oceanos é resgatada em Belém e será devolvida à natureza. (Foto: Ag. Pará)

Ela atravessou milhares de quilômetros, cruzou países e oceanos e, por pouco, não teve sua jornada interrompida em Belém. Resgatada debilitada e encharcada pela chuva no mês de março, uma pequena ave encontrou no Parque Zoobotânico Mangal das Garças um ponto de descanso, cuidado e recuperação. Agora, pouco mais de um mês depois, está pronta para voltar ao seu caminho natural. A ave será devolvida à natureza nesta sexta-feira (17), na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A surpresa veio logo na avaliação inicial: tratava-se de uma Sterna hirundo, conhecida como trinta-réis-boreal, espécie migratória que se desloca todos os anos entre o Hemisfério Norte e a América do Sul. Mas havia um detalhe ainda mais impressionante, uma anilha de identificação internacional presa ao tarso (perna) da ave.

A partir desse pequeno código, a equipe conseguiu rastrear a origem do animal e entrar em contato com o Eastern Ecological Science Center. A resposta revelou a dimensão da viagem: a ave havia sido anilhada em 2023, no estado de Massachusetts.

Segundo o médico veterinário do Mangal, Camilo González, a longa travessia ajuda a explicar o estado em que o animal chegou. “Estamos falando de uma espécie que percorre distâncias enormes. Ao longo desse trajeto, é comum que alguns indivíduos apresentem desgaste físico, e esse provavelmente foi o caso desse trinta-réis”, explica.

Após o resgate, a ave passou por quarentena, exames clínicos e acompanhamento contínuo da equipe técnica. Com a recuperação avançando, vieram os testes decisivos para avaliar se ela teria condições de sobreviver novamente na natureza.

O voo foi um dos principais critérios. “A gente precisa ter certeza de que ela está apta a retomar essa jornada migratória. Por isso, realizamos testes específicos para avaliar resistência e capacidade de voo”, detalha o veterinário.

Outro ponto fundamental foi o comportamento alimentar. Para isso, a equipe utilizou peixes vivos, estimulando a ave a caçar como faria em seu habitat natural — e a resposta foi positiva.

A técnica ambiental Beatriz Tavares, especialista em aves, destaca a importância desse tipo de estímulo. “O enriquecimento com alimento vivo desperta habilidades naturais como atenção, agilidade e precisão na captura. Observamos que ela respondeu muito bem e voltou a se alimentar de forma eficiente, o que é determinante para a sobrevivência”, afirma.

Com todos os indicadores favoráveis, o trinta-réis foi considerado apto para soltura. O retorno à natureza já tem data e local definidos: será nesta sexta-feira (17), na orla da Universidade Federal do Pará, com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e do Laboratório de Biogeografia da Conservação e Macroecologia da UFPA (BIOMACRO-Lab).

Mais do que um final feliz, a história revela um bastidor pouco conhecido: Belém está na rota de aves que literalmente cruzam o planeta. Também evidencia a importância de espaços de conservação ambiental como o Mangal das Garças em centros urbanos, que funcionam como pontos estratégicos de cuidado, pesquisa e preservação da fauna silvestre.

O parque é administrado pela Organização Social Pará 2000, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e do Governo do Estado do Pará.

Serviço

Funcionamento: terça a domingo, das 8h às 18h (fechado às segundas para manutenção)

Entrada: gratuita

Espaços monitorados (Borboletário e Memorial da Navegação): R$ 9 (inteira) e R$ 4,50 (meia)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ave que cruzou oceanos é resgatada em Belém e será devolvida à natureza
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MERCADO

Em alta, mercado de seminovos puxa feirões e amplia disputa por crédito no varejo automotivo

Oportunidade de compra terá financiamento em até 60 meses para automóveis e 48 parcelas para motos

15.04.26 12h12

CÍRIO 2026

Frei Gilson retorna ao Círio Musical e é destaque da programação de 2026

Shows na Praça Santuário acontecem de 11 a 25 de outubro e reúnem grandes nomes da música católica, como Rosa de Saron, Anjos de Resgate, Junho Chu

15.04.26 10h47

BELÉM

'ReinserCão': saiba como funciona o programa de animais no sistema penitenciário de Belém

O trabalho desenvolvido no canil também busca ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena

14.04.26 11h34

Economia verde

Belém: plantas ornamentais vão de R$ 20 a R$ 1 mil e demanda cresce em períodos mais quentes

Temporadas marcadas por menos chuvas e temperaturas altas aumenta a procura por plantas resistentes e impacta preços na capital

12.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

REFLEXÃO

Comentário de João Jadson sobre agressão a homem em situação de rua repercute nas redes sociais

o jornalista fez um apelo à reflexão sobre empatia e criticou a desumanização presente no comportamento dos envolvidos

15.04.26 8h19

Protesto

Motoristas de aplicativo protestam em Belém nesta terça-feira (14)

Manifestantes criticam a PL 152, que prevê contribuição previdenciária para motoristas de aplicativo

14.04.26 11h20

SAÚDE

População agoniza no PSM Mário Pinotti em Belém

Nem com decisões judiciais, pacientes conseguem atendimento digno no Hospital da 14 de Março

12.04.26 8h00

BELÉM 

Entenda por que pessoas em situação de rua não podem ser obrigadas a ir para abrigos

A recusa em aceitar o acolhimento não é incomum e está amparada pela legislação brasileira

15.04.26 13h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda