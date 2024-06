Nossa Sra. do Perpétuo Socorro: devotos de Belém relatam graças alcançadas por intercessão da santa

Comemorado nesta quinta-feira (27), a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, considerada Senhora da Morte e Rainha da Vida, e uma das devoções marianas mais populares em todo o mundo. Em Belém, a devoção também é forte entre os fiéis, que têm na santa uma fiel intercessora em momentos de “socorro” e atribuem a ela graças alcançadas. Na Grande Belém, durante todo o dia, homenagens serão realizadas nas paróquias e comunidades dedicadas à Virgem Maria, no bairro do Telégrafo, na capital paraense, além de Ananindeua e Marituba.

A pedagoga Graça Firmino conta que tem uma forte relação de fé e devoção com a santa, que já a socorreu em momentos de causas urgentes. “Desde que nasci sou católica. Tenho uma devoção muito linda e transparente com Maria. Eu tenho muitas graças. E eu vivia aqui quando tive um problema que estava na justiça. E aí eu ganhei essa causa. Foi com muita reza, muito delicada”, conta a pedagoga, que é frequentadora do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo.

Dias antes da solenidade da padroeira, a pedagoga também foi agradecer à santa pelas bênçãos e proteção que, segundo ela, são por intercessão de Nossa Senhora. “Venho quase todas as terças-feiras aqui na igreja [no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro]. Ser devoto de Nossa Senhora significa amor, significa paz, ter aquele amor maternal. Ela é uma mãe que acolhe, que nos coloca no colo e que faz tudo por nós”, pontua a devota. “Eu sou consagrada a Jesus por Maria”, acrescenta a pedagoga.

Quem também se sente amparada pelo ícone de fé é a dona de casa Rosemary Modesto. Com uma fé fervorosa, ela roga à padroeira pela saúde dela. Para ela, celebrar o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é sinônimo de muita emoção. “Peço pela cura das minhas doenças para que eu ainda possa viver muitos anos com saúde. Geralmente, toda terça-feira eu vou à novena. Eu sou devota e comecei a ser por meio de amigas que me chamavam para a novena. Minha mãe também era devota.”

A publicitária Brena Lopes também só tem motivos para agradecer à Nossa Senhora. Em um momento delicado na vida da família, ela pediu à Virgem Maria pela recuperação da cunhada. Com as bênçãos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a moça fala que a familiar ficou curada. “Ela passou por um problema de saúde, estava com alguns nódulos na mama e eu fazia novena pela cura dela. Graças a Deus não era câncer de mama. Ela está bem. E eu segui com a tradição, vou à novena. Nem sempre para pedir, mas para agradecer”, relata.

Programação

Em louvor à padroeira, na quinta-feira (27), solenidade da santa, um dos pontos altos da programação será na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo. Haverá missa solene às 6h30 e às 12h, celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém. Já à noite, a programação começa às 18h30, com novena e às 19h, santa missa seguida da tradicional procissão luminosa, que percorrerá algumas ruas do bairro da capital paraense.

Santuário dedicado à santa, no Telégrafo, reúne multidões de fiéis nas novenas, realizada toda terça-feira (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O percurso seguirá o seguinte trajeto: saída da paróquia (Av. Arthur Bernardes), Av. Pedro Álvares Cabral, Trav. Cel. Luiz Bentes, Rua Nelson Ribeiro, Tv. Djalma Dutra, Rua do Una, Trav. Cel. Luiz Bentes, Rua Frederico Schenneider, Trav. Rosa Moreira, Av. Senador Lemos, Passagem das Flores, Av. Arthur Bernardes até a paróquia. Na paróquia, a festividade começou no dia 18 de junho e segue até esta quinta-feira, com o tema: “Aqui vimos, Mãe querida, consagrar o nosso amor!”, e conta com novena às 18h30.

Na Área Missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Marituba, a festividade começou no dia 23 e segue até este dia 27, com terço às 18h, seguido de santa missa. Nesta quinta-feira (27), a programação começará com a procissão, às 18h30. Na chegada, uma missa será celebrada seguida de programação cultural. Já em Ananindeua, devotos da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Paar, contarão com uma missa presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Em seguida, haverá atrações culturais.

História

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem a devoção em um ícone de estilo bizantino que remonta ao século XIII. Conhecida como “Maria, a Mãe de Deus”, pelas siglas gregas acima da cabeça, a imagem é cheia de significados, próprios de uma elaborada obra de arte. Este ícone atravessou séculos e hoje se mantém como um dos mais admirados no mundo inteiro, sobretudo pelos fiéis católicos. O quadro representa a Virgem da Paixão com o Menino Jesus nos braços, ladeados por dois arcanjos que trazem elementos da Paixão e Morte do Senhor.

Foram os Padres Redentoristas, congregação religiosa que tem o Perpétuo Socorro como padroeira, que espalharam e difundiram no mundo inteiro a devoção. A missão foi incumbida pelo Papa Pio IX em 1866, que os recomendou que a fizessem conhecida no mundo inteiro. Em Belém, a devoção ao Perpétuo Socorro é considerada uma das maiores devoções populares, pois todas as terças-feiras, em todas as paróquias, é realizada a tradicional novena perpétua.