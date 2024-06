Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: programação em Belém vai até o dia 27 de junho

A Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situada na avenida Arthur Bernardes, no Telégrafo, iniciou as festividades em homenagem a sua padroeira. A igreja festeja Nossa Senhora durante todo o mês de junho, no entanto, a programação realizada ao longo de nove dias dedicada à Santa começou na última terça-feira (18) e segue até o dia 27 de junho.

Entre as celebrações, estão missas e novenas diárias, às 18h30 e 19h. No dia 27, os devotos poderão participar de três celebrações e uma procissão luminosa que percorrerá as ruas do bairro, que leva à grande missa das 19h.

Ainda, entre os dias 19 e 23 de junho, a programação conta com apresentações culturais, como um arraial, quadrilhas, bingo, apresentações de balé, bandas de música e outras.