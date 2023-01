No ‘Dia da Desistência’, profissional dá dicas para cumprir metas definidas no final do ano; vídeo

A autônoma Yasmin Miranda, de 26 anos, é adepta do rito de final de ano de estabelecer metas para o ano seguinte. Há quase três semanas de 2023, o saldo da jovem é positivo, com metas a curto prazo de não faltar academia, se alimentar de forma saudável e ir para a terapia, por exemplo, sendo cumpridas, garante Yasmin. “Está tudo indo bem. Sempre procuro estabelecer metas alcançáveis, não gosto de planejar nada muito por fora do meu padrão. E, até o momento, nada desandou, inclusive estou trabalhando para cumprir as metas de médio e longo prazo”, diz.

O balanço da jovem é positivo também se for comparado à média das pessoas que estabelecem metas de final de ano. Segundo uma pesquisa conduzida pela plataforma Strava, o dia 19 de janeiro é apontado como o “Dia da Desistência”, o “Quitter’s Day”, por ser a data em que as pessoas começam a desistir dos desejos. Mas Yasmin deve passar por este 19 de janeiro firme e forte nos anseios de alcançar mais clientes para a sua empresa e consolidar o teatro como profissão.

“Para não desistir, eu procuro me organizar, usando a tecnologia a meu favor. Como estou sempre com o celular, organizo minhas tarefas e metas nele, através do Google Agenda, tudo dividido por cores, que indicam prioridade. O verde são as metas a longo prazo, laranja é médio e vermelho é curto prazo. Sempre chega a notificação no celular do compromisso do dia e atualizo se ele for concluído ou se deve ser adiado. Mas desistir não é opção em 2023”, conta a jovem.

Planejar e colocar as metas no papel são recomendações dadas pela fonoaudióloga empresarial e consultora de desenvolvimento pessoal, Nathasha Anijar, no cumprimento dos anseios. Mas, além disso, a especialista destaca a inteligência emocional como uma aliada fundamental nas buscas pela conquista dos desejos.

“Pesquisas indicam que o êxito nas realizações se refere a 20% da inteligência lógica/mental e 80% da emocional, ou seja, a inteligência emocional é fundamental para a conquista de metas, pois as emoções interferem diretamente em nossas ações e escolhas”, conta a profissional. “Você pode ser o indivíduo mais racional, mental e pragmático, que coloca todas as metas no papel, analisa recursos, faz um planejamento de dar inveja. Mas se não souber lidar com as emoções, que estarão presentes nesse percurso, provavelmente desistirá”, completa.

Persistência

Yasmin sabe bem a importância disso. Em 2021, uma reviravolta interrompeu os planos da jovem para o ano e ela precisou abrir mão das metas. “Meu pai sofreu um acidente e precisei voltar minha atenção para os cuidados dele. Naquele período, eu desandei no meu planejamento, até porque uma situação dessas a gente não prevê. Mas aí, no ano passado, voltei para a terapia e consegui entrar novamente no eixo. Este ano está tudo nos conformes, inclusive emocionalmente”, diz.

A especialista recomenda que, mesmo passando por situações de “emoções negativas”, como raiva, desânimo, tristeza e vergonha, é necessário “transmutar essas emoções, para poder permanecer fiel ao caminho”. “Para conquistar metas, é preciso estar consciente das suas próprias emoções, no que se refere a si e ao outro, e desenvolvê-las diante dos obstáculos. Pois, para conquistar metas sejam de curto ou longo prazo, será necessário uma vontade enorme, uma motivação forte, para desenvolver a força emocional necessária à realização”, afirma Natasha.

Autoconhecimento

Um outro aliado no processo de cumprimento de metas é o autoconhecimento. Segundo Natasha Anijar, é se conhecendo que o indivíduo consegue identificar o que tem como sonho e, a partir disso, traçar os objetivos e as metas para tornar o sonho realidade. “Se o sonho é muito grande, é preciso saber que precisará de alguns anos para realizá-lo. Essas devem ser metas de longo prazo. Você pode colocar anualmente ou a cada 5 anos. Mesmo sendo grande, pense: o que posso fazer hoje, com o que eu tenho, que vai contribuir para a realização desse sonho. Um curso? Aprender uma nova habilidade? Mudar seu estilo de vida? Coloque e divida em metas de curto prazo, mensais ou trimestrais, por exemplo”, aconselha.

“Mas é extremamente importante que se coloque as metas no papel, fazendo uma análise da jornada do seu sonho. Quando se coloca no papel já é um passo à manifestação”, conclui.

5 dicas de organização mental para cumprir as metas

1. Esteja consciente de onde está a sua vontade. Se você tem o desejo, é porque é possível de realizar. Sabendo isso, todos os passos que você definir, lhe levarão para lá.

2. Coloque seus sonhos em metas alcançáveis, isso é fundamental, e coloque-as em objetivos de curto prazo. Algo que seja fácil de atingir. Divida a meta em prazos semanais, de 10, 15 dias, e mensais, metas maiores em semestrais e grandes, em anuais.

3. Analise o que provavelmente te sabota sempre que se tenta realizar o objetivo e não consegue. Será preciso transmutar essas crenças limitantes. Realizar limpezas emocionais é fundamental.

4. Tenha fé e visão da sua meta. Diga que você já é o que pretende ser e sinta-se assim. É preciso ser antes de acontecer. Imagine-se e sinta toda a alegria de viver esse sonho conquistado. Uma boa alternativa é fazer quadro de sonhos.

5. Modele-se a partir de alguém que já vive o seu sonho. Aprenda o que se precisa entender sobre o seu sonho. Se possível, participe de grupos que falam do tema, conviva com pessoas que podem lhe incentivar na sua realização.