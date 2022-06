Inteligência Emocional é chave para salvar relacionamentos

A Inteligência Emocional está relacionada à capacidade de identificar e gerenciar as emoções, é uma importante competência que pode ser aplicada à vida conjugal, atuando diretamente na melhora significativa dos relacionamentos, elevando a autoestima e o amor próprio do casal.

A coach de relacionamentos, Karla Frazão, atua na FEBRACIS, e conta que um relacionamento baseado na gestão e controle dos sentimentos pode restaurar a vida conjugal.

“ A Inteligência Emocional traz resposta numa cadeia imunológica onde você começa ter mais saúde por entender os benefícios de uma comunicação mais assertiva no casamento, melhora esse relacionamento no sentido de entender e se aperfeiçoar numa vida conjugal a dois, entendendo a unidade do casal, é literalmente entender o que tirar de bom de cada um de nós, tirar o melhor dessa relação”, afirma.

Coach Karla Frazão destaca as vantagens da inteligência emocional atrelada à vida conjugal. (Arquivo pessoal)

Como entender o perfil comportamental do parceiro

Karla Frazão explica ainda que o perfil comportamental do parceiro pode ser notado quando paramos para observar como o outro gosta de ser tratado. “Comumente, pensamos em como nós mesmos gostamos de ser tratados, mas devemos observar o outro, em como gosta de ser abraçado, beijado, em como gosta de conversar, ao ter percepção sobre essas coisas, a relação vai ficando infinitamente melhor”.

Especialista dá dicas de como compreender o perfil comportamental do parceiro. (Arquivo pessoal)

Linguagens do amor

De acordo com a especialista, existem cinco linguagens básicas pelas quais o amor é expressado e compreendido, e cada indivíduo nasce com uma maneira específica de identificar, receber e dar amor.

“A linguagem do amor é uma grande oportunidade para restaurar relacionamentos e para compreender o parceiro, é preciso observar seus gostos para você trazer a paz, o amor e o respeito. É necessário ver a essência do outro, entendendo isso, estabelecemos uma comunicação assertiva, onde você consegue enxergar a outra pessoa com o que tem de melhor dentro de si”.

