Saiba como a inteligência emocional pode transformar a vida profissional

A inteligência emocional é extremamente importante para o pilar profissional, pois favorece a realização de metas, identifica os objetivos, aumenta a agilidade e ajuda a desenvolver um plano de ação para alcançar o sucesso.

A coach de carreiras e empresas, Jamilly Ataíde dos Santos, atua na FEBRACIS e explica que ter inteligência emocional diminui a quantidade de erros e proporciona mais foco e assertividade.

Coach Jamilly Ataíde dos Santos destaca as vantagens de desenvolver a inteligência emocional (Arquivo pessoal)

“Não é à toa que universidades de referência de nível internacional, como Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, entre outras, fortalecem a importância do desenvolvimento das habilidades emocionais”, afirma.

A seguir, confira cinco dicas para desenvolver a inteligência emocional no pilar profissional:

1. Avalie e assuma realmente quais resultados você está tendo no momento atual;

2. Defina com clareza o objetivo que você quer alcançar;

3. Escolha três ações para serem realizadas que vão de fato lhe levar ao seu objetivo;

4. Inspire pessoas ao seu redor, seu time, seus clientes, pelo seu exemplo de diligência e empatia;

5. Realize cada ação de forma presente e focada para poder gerar real conexão e performance. Esteja presente em corpo e mente em cada momento que você estiver vivendo, independente da área da vida.

“Assim você garante velocidade, foco, qualidade de vida, conexão, felicidade e realização”, acrescenta a coach Jamilly Ataíde.

Prejuízos

Jamilly Ataíde ressalta que a falta de inteligência emocional pode prejudicar a vida profissional das pessoas. Por isso, é essencial saber lidar com as emoções.

“O que vemos constantemente na prática são as pessoas serem contratadas, independente do nível do cargo, pela expectativa do conhecimento apresentado no currículo e serem demitidas pelo seu comportamento, por atitudes adotadas e resultados não gerados pela falta do desenvolvimento das habilidades emocionais”, revela Jamilly Ataíde.

