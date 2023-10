BR-316 tem novo retorno aberto na altura do km 6 da rodovia

Os motoristas devem ficar atentos ao novo retorno de trânsito aberto, nesta quinta-feira (26), na altura do km 6 da rodovia BR-316. Ele fica distante 200 metros do antigo retorno no trecho. O trecho foi aberto pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra do BRT Metropolitano.

O retorno atende a condutores tanto no sentido Belém-Marituba quanto no sentido Marituba-Belém. A abertura foi necessária para o avanço das obras.

“O NGTM devolve ao funcionamento um retorno para os dois sentidos da BR-316, na altura do km 6, que vai permitir avanços nas obras de drenagem e pavimentação, buscando facilitar o funcionamento do trânsito de maneira segura para veículos e pedestres, que deverão utilizar a passarela em frente ao novo quartel do Corpo de Bombeiros”, afirma o diretor de Obras do NGTM, engenheiro Alberto Matta.

O órgão ressalta que o retorno no local é temporário e itinerante, ou seja, será modificado na medida em que as obras forem evoluindo. A orientação é seguir a sinalização de trânsito ao longo dos 10.8 km da rodovia que estão em obras.