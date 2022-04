BR-316: moradores protestam cobrando obras estruturais na rodovia

Moradores do Município de Santa Izabel do Pará fazem protesto por cerca de quatro horas e meia na rodovia BR-316, nesta quarta-feira (6), a fim de cobrar do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a conclusão urgente de obras de recuperação da pista atingida pelas fortes chuvas na região. O DNIT atua na pista danificada da estrada de acesso e saída de Belém.

A manifestação começou às 12 horas e, por volta das 16h30, os manifestantes liberaram a pista de forma temporária por cerca de duas horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitora a situação na estrada.