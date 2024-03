Mutirão de combate à dengue ocorre no Satélite nesta sexta-feira (22)

Nesta sexta-feira (22), um mutirão de combate à dengue será realizado no bairro do Satélite. A ação, que faz parte do Programa Municipal de Combate à Dengue, tem como finalidade conter e eliminar o maior número de focos do mosquito Aedes aegypti no município de Belém, com abordagem em residências, prédios públicos e privados para identificação de sintomas e orientações.

No bairro do Satélite, serão disponibilizados 46 servidores municipais, entre técnicos em saúde e agentes de combates às endemias. O objetivo é atender 27 quarteirões, com quantitativo de 1.118 imóveis.

A Sesma informa que, de acordo com o último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde, foram notificados 1.174 casos de dengue, sendo 503 confirmados, 297 descartados e 363 seguem em análise. Neste ano, até o momento, houve uma morte por dengue grave confirmada em Belém. Os bairros com maior registro de casos são Guamá (74), Cremação (40) e Pedreira (32).

Em 2024, o Mutirão de Combate à Dengue já visitou os bairros do Jurunas, Barreiro, Marambaia, Guamá, Cremação, Pedreira e os distritos de Outeiro e Mosqueiro. O serviço de combate à dengue e demais arboviroses é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Com informações de Augusto Pachêco / Agência Belém.