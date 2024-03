Cidade no Pará tem mais casos de dengue em 2024 do que todo o ano de 2023

Em Marabá, o número de casos confirmados de dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti por todo o município cresce a cada semana e já acendem o sinal de alerta das autoridades. Por isso, as ações preventivas de conscientização da população e as visitas domiciliares dos agentes de Controle de Endemias estão sendo intensificadas. Só nos dois primeiros meses deste ano de 2024, os casos de dengue, zika e chikungunya já superaram o registrado em todo o ano de 2023.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, com números do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), somados os casos de janeiro e fevereiro deste ano, foram 25 pacientes confirmados das doenças contra 22 casos em todos os 12 meses do ano passado.

O avanço da doença está levando os agentes de Endemias do município a se revezarem em um verdadeiro mutirão de visitas a residências dos cinco núcleos urbanos. “É que se tiver alguma coisa de irregular, né? Manter sempre os depósitos tampados, depósito de água, os pneus cobertos, em lugar protegido, e não deixar nada exposto para que possa vir a acumular água e ter um criadouro do mosquito futuramente. Quando a gente encontra um depósito que tenha ou possa vir a ter um criadouro do mosquito, a gente elimina de imediato. Se não tiver como eliminar, fazemos o tratamento e orientamos o dono do imóvel”, explica Aldeídes Trajano, agente de Controle de Endemias.

Onde estão os criadouros do Aedes aegypti em Marabá

Ainda segundo as informações do LIRAa, mais de 75% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro de domicílios (quintais, terrenos, etc). A combinação de chuvas intensas e altas temperaturas que permeiam o clima da região nesta época do ano também contribuem fortemente para que que o aumento da incidência de mosquitos e, consequentemente, de novos casos.

“A presença do Aedes está confirmada em todos os bairros de Marabá. Daí a preocupação do adoecimento, já tem bastante pessoas apresentando sintomas clássicos da dengue. São febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos... E esse aumento é natural para o período de chuva, mas a população precisa estar atenta e fazer a sua parte”, avalia Amadeu Moreira, coordenador do Departamento de Endemias.

Na família da dona de casa Fátima Moraes, moradora do bairro Bela Vista, no núcleo Cidade Nova, ninguém adoeceu até agora. No entanto, os burburinhos sobre vizinhos que já pegaram dengue deixaram Fátima em estado de alerta com a limpeza e conservação, principalmente do quintal. E ela conta que tem redobrado os cuidados em casa. “E aí nós sempre nos prevenimos em casa, sabe? Inclusive, ontem mesmo eu estava comentando isso. Porque, se todo mundo fizesse igualmente nós aqui, não acontecia isso tudo. Porque nosso quintal aqui está limpo”, conta. “Estamos cuidando para manter o mosquito longe, porque mesmo aqui em casa ninguém nunca pegou. Então a gente evita deixar vasilha suja, pratinho de planta com água, lixo e entulho no quintal. Eu não gosto. Aqui, eu boto lixo para fora todo dia. Todo dia. Água parada nós não temos aqui”, garante a dona de casa.

Casos de dengue no Brasil passam de 1,8 milhão

Na última semana, o Brasil atingiu a marca de 1.889.206 casos prováveis – que ainda carecem de confirmação - de dengue. Segundo dados do do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, o número é a soma das primeiras onze semanas de 2024 e já é o maior número de casos registrados em um ano desde 2000, quando começou a série história.

Ainda segundo o painel, 561 óbitos em decorrência da doença foram confirmados e outras 1.020 mortes estão sendo investigadas.

Saiba quais estados declararam situação de emergência para dengue

Em todo o território nacional, desde o início do ano, várias unidades da federação já declararam situação de emergência. Saiba quais:

- Acre

- Amapá

- Espírito Santo

- Goiás

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

- Santa Catarina

- São Paulo

- Rio Grande do Sul

- Distrito Federal.

Por meio dos números do Ministério da Saúde, também é possível analisar a relação entre homens e mulheres acometidos pela dengue. São 44,5% homens e 55,5% mulheres infectadas. A faixa etária com mais incidência de registros da doença fica entre 20 a 29 anos.