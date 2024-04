Museu Memória de Nazaré promove experiência imersiva na história da devoção mariana em Belém

O Memória de Nazaré, localizado nas dependências da Basílica Santuário, em Belém, é um ambiente onde o visitante pode viver uma experiência imersiva na história da devoção mariana em Belém. O local abriga histórias que retratam a história de devoção pela Rainha da Amazônia e relatos de inúmeras graças alcançadas pela intercessão da Virgem de Nazaré.

Há sete salas onde o público pode conhecer mais sobre a história da Grande Romaria, realizada no segundo domingo de outubro. O espaço retrata a história do achado da Imagem Nossa Senhora de Nazaré por Plácido de Souza, e toda a história difundida até a realização do Círio de Nazaré.

Além disso, o espaço conta com mantos oficiais usados pela da Imagem Peregrina durante as edições anteriores da maior manifestação católica do Brasil. Instalado ao lado da Casa de Plácido e inaugurado em 2012, o Memória de Nazaré abriga uma exposição permanente que retrata a devoção mariana

Horários

O Memória de Nazaré funciona de 9h às 13h e de 14h às 18h (de segunda-feira a sexta-feira), e de 8h às 12h (aos sábados).O valor da entrada é de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). É proibida a entrada com alimentos.

O Setor de Atendimento ao Turista (Seatur), responsável pelo Memória de Nazaré, ainda realiza visitas guiadas nos horários de 10h, 11h, 15h e 16h. Para grupos acima de 10 pessoas, é necessário agendamento via e-mail (seatur@santuariodenazare.com.br). Para mais informações: 4009-8400