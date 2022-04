Museu Goeldi abre inscrições para Clube do Pesquisador Mirim

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) está com inscrições abertas para o Clube do Pesquisador Mirim, até o dia 20 deste mês, de abril. São 60 vagas destinadas a estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas das redes pública e privada da Região Metropolitana de Belém. As informações são do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Na prática, o ''Clube'' é uma das atividades educativas mais populares do Goeldi. Ela é de responsabilidade do Serviço de Educação, com programação para o ano inteiro. Os estudantes que se inscrevem passam por uma seleção e os classificados vão atuar em três grupo de estudos.

Para este ano de 2022, os temas ofertados são Biodiversidade Amazônica, Segredos Amazônicos e O Mundo dos Fósseis Amazônicos.

Como participar

Para participar do processo seletivo, o responsável pelo estudante deve apresentar o boletim escolar, carteira de estudante ou declaração da escola, que comprove a série do aluno. A documentação deve ser entregue no Serviço de Educação do Museu Goeldi, no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, na avenida Magalhães Barata, em Belém. A entrada é pela portaria da travessa 9 de Janeiro.

No ato da entrega dos documentos, o responsável preencherá a ficha de inscrição e apresentará o comprovante de vacinação Covid-19 dos candidatos. Os novos inscritos passarão por duas etapas de seleção: entrevista oral e atividades em grupos de trabalho.

Conforme o Goeldi, na entrevista, os candidatos conversam sobre o Clube do Pesquisador Mirim, o Museu Goeldi, o tema que despertou o interesse do candidato e a disponibilidade em participar do Clube.

Perfil dos candidatos

Na etapa de atividades em grupos é observado a interação dos candidatos em desenvolvimento de trabalhos coletivos, como a produção de cartazes, textos e desenhos, considerando o tema escolhido.

São consideradas a participação, a receptividade nas atividades propostas, motivação, cooperação, coerência e domínio das ideias sobre o trabalho apresentado.

Para os candidatos veteranos, a seleção será realizada por meio de uma prova escrita e questionário, e também será considerado a avaliação do instrutor do grupo em que o pesquisador mirim já participou.

A lista de aprovados na seleção será divulgada a partir do dia 2 de maio e poderá ser consultada, por meio de cartazes fixados na portaria do Parque Zoobotânico, no Portal e nas mídias sociais da Instituição.

Serviço

Seleção para o Clube do Pesquisador Mirim 2022

Inscrições: até o dia 20 de abril

Seleção: 25 a 28 de abril

Resultado: A partir de 2 de maio (consultar mídias sociais do Museu e portaria do Parque Zoobotânico)

Para mais informações, acesse o edital no site do Museu Goeldi.