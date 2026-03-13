Capa Jornal Amazônia
Mulheres terão aulão aeróbico gratuito no Parque do Utinga neste sábado (14)

Programação em homenagem ao Dia da Mulher inclui fitdance, treino funcional, massagem e feira de produtos

O Liberal
fonte

Mulheres terão aulão aeróbico gratuito no Parque do Utinga neste sábado (14), em Belém (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Em celebração à semana do Dia Internacional da Mulher, mulheres poderão participar de uma manhã especial dedicada ao bem-estar neste sábado (14), no Parque Estadual do Utinga. A programação contará com um aulão aeróbico gratuito, além de outras atividades voltadas à saúde física e mental.

O evento começa às 8h da manhã e inclui um aulão de fitdance e treino funcional, aberto a todas as mulheres que estiverem no parque e desejarem participar. As inscrições serão realizadas gratuitamente no local.

Além das atividades físicas, o público também terá acesso a serviço de massagem, realizado por alunos da Universidade da Amazônia (Unama), e a um lanche especial preparado para as participantes recarregarem as energias após o treino.

Evento celebra bem-estar feminino

A ação é organizada pela Invest Síndico, empresa voltada à formação profissional de síndicos e funcionários de condomínios. Segundo Arthur Junior, diretor da empresa, a proposta é valorizar o cuidado com a saúde e a qualidade de vida das mulheres.

“Esse evento é uma forma de valorizar o bem-estar das mulheres. No ano passado fizemos um café da manhã e, neste ano, resolvemos inovar trazendo uma ação voltada para atividade física”, explica.

Durante o evento, também será realizada uma feirinha com venda de produtos variados, como moda fitness, bijuterias e alimentos nutricionais. A programação é aberta ao público feminino e busca incentivar hábitos saudáveis e momentos de integração.

Serviço

Aulão aeróbico em homenagem ao Dia da Mulher

Data: sábado, 14 de março

Horário: a partir das 8h

Local: Parque Estadual do Utinga

Endereço: Avenida João Paulo II, bairro Curió-Utinga, Belém

Inscrições: gratuitas, realizadas no local do evento

