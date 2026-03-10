Semana do Sono: Porto Futuro receberá ações gratuitas voltadas à saúde e à importância de dormir bem

Nesta sexta-feira (13), a capital paraense irá protagonizar parte da programação nacional da Semana do Sono 2026, com ações voltadas à educação em saúde e à conscientização sobre a importância do sono. As atividades serão realizadas de 13 a 15 de março no espaço do Porto Gastronômico, dentro do Complexo Porto Futuro. A programação ocorre das 10h às 22h, é gratuita e aberta ao público.

Com o tema “Durma bem, viva melhor”, a campanha deste ano busca reforçar que o sono é um dos pilares fundamentais da saúde, ao lado da alimentação equilibrada e da atividade física. A temática está alinhada à campanha internacional do Dia Mundial do Sono, promovida pela World Sleep Society.

Segundo dados do Vigitel 2025, levantamento do Ministério da Saúde que investigou pela primeira vez a qualidade do sono da população adulta nas capitais brasileiras, 20,2% dos adultos dormem menos de seis horas por noite. Além disso, 31,7% apresentam sintomas de insônia, cenário que reforça a importância de iniciativas educativas voltadas ao tema.

Durante os três dias de programação em Belém, o público poderá participar de experiências de relaxamento, rodas de conversa com especialistas e atividades de bem-estar, além de receber orientações sobre hábitos saudáveis de sono. A programação inclui palestras curtas com profissionais da área da saúde, abordando temas como insônia, sono infantil, uso de telas na adolescência, estresse e apneia do sono, além de atividades como aula de yoga e práticas de relaxamento.

A Semana do Sono 2026 é uma campanha de conscientização em saúde promovida pela Academia Brasileira do Sono (ABS), que reúne especialistas da Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) e da Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS).

Confira a programação

Semana do Sono 2026 - “Durma bem, viva melhor”

Local: Complexo Porto Futuro – Porto Gastronômico

Data: 13, 14 e 15 de março

Horário: das 10h às 22h

Evento gratuito.

Sexta-feira, 13/3

• Experiência de relaxamento

• 19h — Roda de conversa: Cansado e sem sono? Vamos falar sobre insônia

Com Jean Megre, psicólogo do sono

Sábado, 14/3

• Experiência de relaxamento

• 15h — Roda de conversa: Sono do bebê sem mitos e sem culpa

Com Henry Onuma, pediatra com área de atuação em sono

• 19h — Roda de conversa: Sono, telas, escola e saúde: a encruzilhada do adolescente

Com Henry Onuma e Maria Claudia Soares Oliveira, médica do sono

Domingo, 15/3

• Experiência de relaxamento

• 15h — Roda de conversa: Do estresse ao descanso: um caminho para desacelerar, Com

Maria Claudia Soares Oliveira

• 16h — Aula de yoga

• 17h — Roda de conversa: Quando a respiração falha e o corpo grita: desvendando a

apneia do sono, Com Renata Megre, fisioterapeuta do sono, e Karina Flexa, dentista do

sono

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades