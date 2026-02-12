Bortoleto cita nova largada e critica inovações: 'Uma bagunça. Ano passado era mais simples'

Os novos desafios que a temporada 2026 de Fórmula 1 apresenta diante de tantas novidades vem preocupando os pilotos neste período de testes no Bahrein. O brasileiro Gabriel Bortoleto, sexto colocado na sessão vespertina desta quinta-feira comentou sobre os desafios.

O que mais vem "tirando o sono", do brasileiro diz respeito à nova largada, que foi ensaiada ao fim da sessão do período da tarde no circuito internacional do Bahrein.

"É complicado. Tem essa coisa dos dez segundos, depois de cinco, eu já perdi a conta. Motor acelerando, engata marcha, desengata, solta a embreagem...é uma bagunça. Ano passado era muito mais simples", afirmou o piloto em entrevista ao portal motorsport.com

O piloto da Audi vem trabalhando firme nestes dias de testes para se adaptar ao monoposto e destacou que a adequação às novas exigências do regulamento "fazem parte do trabalho".

"Melbourne é daqui a algumas semanas e a gente não vai estar com o carro 100% até lá. Nenhuma equipe vai estar, na minha opinião. Vão ter algumas que vão estar mais desenvolvidas e outras não", afirmou.

Em 2026, Bortoleto vai cumprir a sua segunda temporada na Fórmula 1. Ciente das mudanças, além do fato de a equipe Sauber ter se tornado Audi, ele prevê bastante trabalho.

"Precisaremos estudar um pouco mais os novos regulamentos e como lidar com eles. Mas em algum momento utdo se tornará automático, como foi no ano passado", comentou.