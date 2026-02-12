Bortoleto cita nova largada e critica inovações: 'Uma bagunça. Ano passado era mais simples' O que mais vem "tirando o sono", do brasileiro diz respeito à nova largada, que foi ensaiada ao fim da sessão do período da tarde no circuito internacional do Bahrein. Estadão Conteúdo 12.02.26 15h57 Gabriel Bortoleto, da Audi (Instagram @gabrielbortoleto_) Os novos desafios que a temporada 2026 de Fórmula 1 apresenta diante de tantas novidades vem preocupando os pilotos neste período de testes no Bahrein. O brasileiro Gabriel Bortoleto, sexto colocado na sessão vespertina desta quinta-feira comentou sobre os desafios. O que mais vem "tirando o sono", do brasileiro diz respeito à nova largada, que foi ensaiada ao fim da sessão do período da tarde no circuito internacional do Bahrein. "É complicado. Tem essa coisa dos dez segundos, depois de cinco, eu já perdi a conta. Motor acelerando, engata marcha, desengata, solta a embreagem...é uma bagunça. Ano passado era muito mais simples", afirmou o piloto em entrevista ao portal motorsport.com O piloto da Audi vem trabalhando firme nestes dias de testes para se adaptar ao monoposto e destacou que a adequação às novas exigências do regulamento "fazem parte do trabalho". "Melbourne é daqui a algumas semanas e a gente não vai estar com o carro 100% até lá. Nenhuma equipe vai estar, na minha opinião. Vão ter algumas que vão estar mais desenvolvidas e outras não", afirmou. Em 2026, Bortoleto vai cumprir a sua segunda temporada na Fórmula 1. Ciente das mudanças, além do fato de a equipe Sauber ter se tornado Audi, ele prevê bastante trabalho. "Precisaremos estudar um pouco mais os novos regulamentos e como lidar com eles. Mas em algum momento utdo se tornará automático, como foi no ano passado", comentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 pré-temporada Bortoleto nova largada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32