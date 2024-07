Mulheres empreendedoras promovem feira criativa neste domingo, em Belém

Para alavancar empreendimentos dirigidos por mulheres, no próximo domingo (7), ocorre a edição de verão do Auê Feira Criativa. A iniciativa reúne em Belém, capital do Pará, empreendedoras e cerca de 14 diferentes marcas. Liderada por Kamila Motta, Lollie Coelho, Luly Mendonça e Jessica Leitão, a feira criativa também conta com apresentações musicais.

A direção do Auê abrange diferentes ramos empresariais. Kamila é publicitária e encabeça a marca autoral paraense Marahu. Lollie, administradora, é sócia da publicitária Luly no Cadê Minha Lambreta Brechó - elas também trabalham como produtoras de conteúdo. O time é integrado por Jéssica, sócia da cervejaria Uriboca, palco da edição de verão da feira criativa.

“Já havia uma admiração mútua entre nós. Luly e eu já pensávamos em fazer alguma parceria com a Marahu, da Kamila, já que somos consumidoras também da marca. Também já havíamos feito um evento do Cadê Minha Lambreta na Uriboca algumas vezes e deu muito certo. Então, pensamos: ‘por que não unir essas forças?!’”, fala Lollie sobre o início do Auê.

A edição de verão do Auê Feira Criativa reúne cerca de 14 marcas lideradas por mulheres (Divulgação / Ygor Negrão)

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Brasil é o 7º país com maior número de empreendedoras. De 52 milhões de empreendedores no país, cerca de 32 milhões são mulheres e 65% delas fazem isso para provocar diferença no mundo. No Pará, conforme a Junta Comercial do estado (Jucepa), o empreendedorismo feminino cresceu 37,66% entre 2018 e 2023.

Em outubro 2023, no período do Círio de Nazaré, a primeira edição do Auê foi realizada na cidade das mangueiras. A feira criativa recebeu diversos negócios femininos, além da banda Reggaetown para animar o final do dia. O sucesso foi tanto que as fundadoras decidiram promover outros eventos especiais de Natal, Carnaval e Dia das Mães.

No Auê de Verão, cerca de 14 marcas estão confirmadas, além de Marahu e Cadê Minha Lambreta Brechó. Com entrada gratuita, a feira criativa recebe a DJ Estamyna, às 15h, e a banda Reggaetown, às 17h. O evento ocorre na Travessa Dom Romualdo Coelho, número 579.

Serviço

Auê Feira Criativa - Edição de Verão

Data: 7 de julho, domingo

Horário: início às 12h

Local: Cervejaria Uriboca (Travessa Dom Romualdo Coelho, 579 – Umarizal. Belém, Pará)

Entrada gratuita

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)