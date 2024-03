Poliana Bentes conquista o Prêmio Empreendedora do Ano 2023

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (ACP) promoveu um evento, na noite desta quinta-feira (29), para a entrega do Prêmio Empreendedora do Ano 2023, que teve como escolhida a empresária Poliana Bentes Gomes. Ela é consultora especializada em estratégia de negócios e assessoria empresarial na firma que leva seu nome.

Com 36 anos, Poliana Bentes é administradora por formação e no ano de 2019 decidiu empreender e abrir o próprio negócio: a Consultoria especializada que atende as demandas de empresas e grandes indústrias.

VEJA MAIS

"Eu recebo esse reconhecimento com honra e sou grata porque realmente é algo que valida o trabalho que foi executado ao longo dos anos. Então, para gente, como mulher, ter um prêmio que reconhece as suas ações, iniciativas e todo o esforço de trabalho é importante", afirmou Poliana.

Noite da Premiação da Empreendedora do Ano 2023

A honraria foi entregue pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que prestigiou o evento acompanhada da secretária estadual de Comunicação (Secom), Vera Oliveira.

“Fico feliz, como mulher e como filha de uma pequena empreendedora, em estar aqui e reconhecer todo o esforço, o trabalho e a dedicação, a trajetória da força feminina”, afirmou a vice-governadora, que preside o Comitê Estadual para a COP 30 em Belém.

Hana Ghassan lembrou que a Conferência movimenta o cenário socioeconômico estadual, e o empreendedorismo está inserido nesse contexto. “Eu não poderia deixar de estar aqui prestigiando a Poliana Bentes”, declarou a vice-governadora.

A homenageada da noite, por sua vez, retribuiu a atenção recebida: “Muito obrigada por esse gesto de apoio que tanto estimula e tanto me honra, de ter vocês aqui”, disse Poliana, referindo-se à vice-governadora e à secretária estadual de Comunicação.

A noite de celebração da atuação profissional feminina mobilizou empresárias, lojistas e empreendedoras da Grande Belém, bem como representantes do setor público e de entidades de classe.

Presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabeth Grunwald parabenizou a performance da homenageada. “Hoje é um dia em que a gente premia a iniciativa de empreendedoras que agregam valor ao seu negócio, que trilharam o seu caminho apesar das dificuldades. A empreendedora homenageada é escolhida por votação de todas as demais empreendedoras, dentro de critérios específicos, então, é um momento especial, e eu estou muito satisfeita pela escolha da Poliana”, disse.

A presidente do Conselho da Mulher Empresária da ACP, Izabela Araújo, também felicitou a escolha de Poliana Bentes para o Prêmio Empreendedora do Ano 2023. Os pais de Poliana também prestigiaram o evento e subiram ao palco para felicitar a filha, emocionando todos os presentes.