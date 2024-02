Marmobraz receberá prêmio pela contribuição à economia do Pará

Diretores do Grupo Marmobraz se reuniram na última segunda-feira (19) com a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, com o presidente do Conselho Superior da ACP, Lutfala Bitar, e com os membros da Comissão do Prêmio J. Dias Paes, criado para homenagear a trajetória de empresas genuinamente paraenses que se destacam em seus respectivos ramos de atuação e são referência para o setor produtivo. Na ocasião, a Marmobraz foi anunciada como o empreendimento que receberá a honraria em 2024. O evento de premiação será em abril.

O diretor comercial da Marmobraz, Isan Anijar, afirma que recebeu com alegria o convite para o reconhecimento concedido pela ACP. “Essa casa, que tem 205 anos, só homenageia empresas que realmente merecem. Vamos completar 52 anos de atividades, uma empresa familiar que está há tanto tempo trabalhando no mercado de acabamentos, mármores e granitos, móveis e decoração”, declarou.

A expectativa para a cerimônia de entrega do prêmio é grande, diz Anijar. “A gente agradece ao conselho superior da ACP, à pessoa do dr. Lutfala Bitar, e também à presidente da Associação Comercial, a dra. Elizabete Grunvald, que comandaram essa eleição, que foi por voto de todos os membros da casa. Então, é motivo de muita alegria para nós todos, um reconhecimento que faz com que a gente faça mais e melhor nos próximos anos. Agradecemos também a todos os nossos colaboradores, funcionários, parceiros, arquitetos, engenheiros e construtoras que, ao longo dessa trajetória, sempre prestigiaram e acreditaram na nossa empresa. E aos nossos clientes também, é claro”, ressaltou o diretor comercial da Marmobraz.

O Prêmio J. Dias Paes reconhece empresas que se destacam na contribuição para o desenvolvimento regional, influenciando no crescimento econômico, geração de emprego e renda locais. Neste ano, a premiação chega à 6ª edição, e já foi entregue às empresas: Grupo Líder, Facepa, Clínica Lobo, Freire Melo e Shopping da Saúde.