Motorista se irrita e passa com ônibus em cima de lixo, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista de ônibus se aborrece e passa com o veículo no meio de uma grande quantidade de lixo colocada na rua. Segundo as informações disponíveis, esse fato ocorreu no bairro da Sacramenta, em Belém.

O vídeo foi divulgado, no Instagram, pelo Estado do Pará On-Line. O motorista desce do ônibus e retira uma parte do entulho, desobstruindo, assim, a rua. Em seguida, passa com o ônibus e segue viagem.

As informações disponíveis indicam que o problema ocorreu na passagem São Joaquim, na quinta-feira (28). Esse local fica próximo à margem do canal, sendo usado para o descarte irregular de entulho.

A Secretaria Municipal de Saneamento informa que já enviou equipe até o ponto citado e removeu o lixo e o entulho do local. Destaca, ainda, a importância da população na manutenção da limpeza da cidade, orientando, através de educadores ambientais, sobre a correta disposição de resíduos nos dias e horários de coleta.

Além disso, oferece o Zap-Entulho, serviço gratuito mediante solicitação via WhatsApp (91 98499-0059). Incentiva a denúncia de descartes irregulares nas redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan.