Marambaia: entulho acumulado na rua da Marinha toma conta de parte da via

Um amontoado de entulho foi registrado na manhã desta quinta-feira (28), na rua da Marinha, localizada no bairro da Marambaia, em Belém. Por conta do acúmulo da sujeira, moradores interditaram metade da via ficou em protesto, por conta da situação, como conforme informações que circulam nas redes sociais. Além de restos de material de construção e lixo orgânico, pedaços de madeira e móveis velhos ficaram jogados no meio da pista. Moradores reclamam da falta de coleta de lixo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo e o entulho do local. "A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho, é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência", diz a nota.

"O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059. A Secretaria apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores, em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denuncie imediatamente através das redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", finaliza o comunicado.