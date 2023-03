Motorista molha pessoas propositalmente ao passar em rua alagada de Belém; vídeo

Um motorista, ainda não identificado, molhou pelo menos duas pessoas, propositalmente, ao passar por um trecho de rua alagada, em Belém. A cena foi registrada pelo próprio condutor, que planejou a ação aos risos, na avenida Damasco, no bairro da Cabanagem, após as fortes chuvas que atingiram a capital paraense na última terça-feira (14).

No vídeo, divulgado nas redes sociais, o motorista planeja a ação e escolhe, entre os ciclistas e pedestres, quem será a vítima. "Olha lá... Eu vou molhar esse cara, eu vou molhar alguém. Eu vou molhar esse moleque da ‘bike’. Olha o moleque vindo lá”, diz ele, aos risos, antes de molhar um ciclista e um pedestre, ambos de calça e blusa social.

Infração média

Caso houvesse o flagrante por um agente de trânsito, o motorista estaria sujeito à multa no valor de R$ 130,16 mais 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos se constitui em infração média. O pedestre também pode anotar a placa do veículo e se dirigir à delegacia mais próxima para formalização da denúncia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) quantos delitos desse tipo foram registrados durante os primeiros meses de 2023 e aguarda um retorno.