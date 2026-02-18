Motorista é flagrado fazendo manobras perigosas na Arthur Bernardes, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista realizando manobras perigosas na avenida Arthur Bernardes, em Belém, na última terça-feira (17). As imagens foram gravadas por outro condutor que trafegava pela via e registrou o momento em que o carro segue em alta velocidade e com dificuldade de controle.

O registro tem cerca de um minuto e mostra um carro branco fazendo movimentos em zigue-zague pela pista. É possível perceber a dificuldade do motorista em manter o controle da direção enquanto segue pela avenida.

Segundo a pessoa responsável pelo registro, o condutor já estaria dirigindo em zigue-zague desde o distrito de Icoaraci. Durante o trajeto, a mulher que grava as imagens sugere que parem o veículo para evitar um possível acidente.

Em determinado momento, ao observar a condução do carro, ela afirma: “Pelo amor de Deus, ele vai matar alguém”, em referência às manobras realizadas na via.

As imagens mostram ainda o veículo invadindo a ciclofaixa e, em seguida, a pista contrária, ultrapassando a faixa contínua em um trecho próximo a uma curva da avenida Arthur Bernardes. Apesar do risco evidente, o motorista continua o percurso pela via.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do condutor ou sobre eventual registro de acidente relacionado ao caso