Polícia

Polícia

Motociclista morre após colidir com poste na rodovia Arthur Bernardes, em Belém

Acidente ocorreu nas primeiras horas deste domingo (25), no bairro da Pratinha; câmeras registraram o momento da colisão

O Liberal
fonte

Mulher morre em colisão entre moto e poste na Arthur Bernardes, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Gabriel Souza morreu em um acidente de trânsito nas primeiras horas deste domingo (25), na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém. A vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com um poste de energia elétrica em um trecho próximo a uma curva, entre a passagem São João e a rua Vip. Câmeras de segurança registraram o acidente.

As imagens mostram que o motociclista trafegava pelo local por volta das 5h10, no sentido Icoaraci–Belém. Próximo à curva, havia sacolas de lixo sobre a calçada e algumas na via. Ao passar por cima do material, o condutor perde o equilíbrio e atinge o poste. O acidente aconteceu nas proximidades de uma parada de ônibus, e pessoas que estavam no local correram para tentar prestar socorro.

Ainda não há informações se Gabriel Souza chegou a ser atendido por uma ambulância ou se morreu no local em decorrência do forte impacto com a estrutura. Vídeos gravados por testemunhas durante a manhã mostram a movimentação na área, que costuma ser bastante movimentada.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento do trecho. Equipes da Polícia Científica do Pará também estiveram no local para a análise do corpo e da cena do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia do Tapanã apura as circunstâncias da morte. “Segundo levantamento inicial, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste, morrendo no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação do caso”, diz o comunicado.

A Polícia Científica do Pará informou que foi acionada na manhã deste domingo (25) para a remoção do corpo de Gabriel Souza, que passou por necropsia e foi liberado para os familiares após o término do procedimento.

acidentes de trânsito
Polícia
