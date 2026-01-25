Motociclista morre após colidir com poste na rodovia Arthur Bernardes, em Belém

Um homem identificado como Gabriel Souza morreu em um acidente de trânsito nas primeiras horas deste domingo (25), na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém. A vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com um poste de energia elétrica em um trecho próximo a uma curva, entre a passagem São João e a rua Vip. Câmeras de segurança registraram o acidente.

As imagens mostram que o motociclista trafegava pelo local por volta das 5h10, no sentido Icoaraci–Belém. Próximo à curva, havia sacolas de lixo sobre a calçada e algumas na via. Ao passar por cima do material, o condutor perde o equilíbrio e atinge o poste. O acidente aconteceu nas proximidades de uma parada de ônibus, e pessoas que estavam no local correram para tentar prestar socorro.

Ainda não há informações se Gabriel Souza chegou a ser atendido por uma ambulância ou se morreu no local em decorrência do forte impacto com a estrutura. Vídeos gravados por testemunhas durante a manhã mostram a movimentação na área, que costuma ser bastante movimentada.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento do trecho. Equipes da Polícia Científica do Pará também estiveram no local para a análise do corpo e da cena do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia do Tapanã apura as circunstâncias da morte. “Segundo levantamento inicial, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste, morrendo no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação do caso”, diz o comunicado.

A Polícia Científica do Pará informou que foi acionada na manhã deste domingo (25) para a remoção do corpo de Gabriel Souza, que passou por necropsia e foi liberado para os familiares após o término do procedimento.