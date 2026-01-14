Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Desrespeito no trânsito é rotina na rodovia Arthur Bernardes, denunciam moradores

Eles reclamam que motoristas não respeitam a ciclofaixa e nem a faixa de pedestres

Dilson Pimentel
fonte

Na rodovia Arthur Bernardes, motociclistas transitam pela ciclofaixa, que é destinada aos ciclistas (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Moradores e usuários da rodovia Arthur Bernardes, em Belém, denunciam um problema crônico e diário: o desrespeito à ciclofaixa e às faixas de pedestres. Um desses trechos fica em frente à Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ainda segundo os entrevistados, veículos de diferentes portes - incluindo carros particulares, motos e até veículos pesados - utilizam a ciclofaixa com frequência. Eles também afirmam que não há fiscalização. A situação se agrava às terças-feiras, quando o fluxo de veículos aumenta por causa da tradicional novena realizada na igreja.

Na manhã desta terça-feira (13), e no momento em que passava na ciclofaixa em frente à igreja, o sapateiro Gerson Brito, conhecido como Bragança, de 49 anos, contou que o desrespeito é constante. “Todo dia é uma dificuldade pra gente trafegar. É moto, é carro metendo na ciclovia, não respeita os pedestres, não respeita os velhos”, disse ele, que usa a bicicleta para ir para o trabalho, no bairro de São Brás. Questionado sobre a estratégia que utiliza para evitar acidentes, ele afirmou: “Quando tá muito cheio (de veículos), vou pela calçada”.

Para Gerson, uma alternativa é colocar agentes de trânsito para fiscalizar e, assim, coibir as irregularidades no trânsito. “Tem que botar guarda de trânsito aqui pra conter essa ‘invasão’ na ciclofaixa”, disse. O sapateiro relatou uma situação grave que viveu: “O carro freou em cima de mim”. Ainda segundo ele, esse episódio ocorreu recentemente. “Não faz muito tempo não. E foi aqui na ciclofaixa”, afirmou. “Só deu tempo de me jogar pra calçada”, afirmou. Apesar do susto, ele não se feriu. Mesmo assim, reforçou o sentimento diário de insegurança: “É arriscado. Todo dia.”

VEJA MAIS:

image Ciclista Marcelo Gonçalves denuncia tráfego de carretas na ciclofaixa da Arthur Bernardes
Além das carretas, carros e motos também trafegam pelo local, comprometendo a segurança dos ciclistas

image Estacionar na ciclofaixa da rodovia Arthur Bernardes, em Belém, gera mais de 60 autuações em 6 meses
Semob garante que que mantém fiscalização regular; carretas e caminhões estacionados na ciclofaixa representam riscos diários aos ciclistas

image Gerson Brito: “Todo dia é uma dificuldade pra gente trafegar. É moto, é carro metendo na ciclovia, não respeita os pedestres, não respeita os velhos”" (Foto: Ivan Duarte O Liberal | O Liberal)

"Dificuldade muito grande", diz aposentada

A aposentada Maria de Souza Pereira, de 72 anos, também enfrenta dificuldades para atravessar a faixa de pedestres em frente à igreja. Segundo ela, o problema envolve tanto a falta de respeito dos condutores quanto o mau funcionamento do sinal. “É uma dificuldade muito grande, porque o sinal às vezes não funciona. Eles não respeitam a faixa, principalmente os motoqueiros”, afirmou. Na manhã desta terça-feira ela, mais uma vez, teve dificuldade para atravessar a faixa de pedestres. E só conseguiu porque um condutor de moto fez sinal, com as mãos, para que os motoristas de carro parassem. “Eu já estava aí um bom tempo pra atravessar pra ir para a igreja”, contou.

Mesmo na faixa de pedestres, o medo é constante. Questionada sobre o que poderia melhorar a segurança, ela aponta:
“Ah, principalmente que o sinal funcionasse. E que tivesse alguém aí pra, principalmente dia de novena. Uma fiscalização”. Ela lembrou do que ocorreu na terça-feira da semana passada: “Meu pai do céu. Foi um sacrifício aqui”. Ela contou que, ao cruzar a faixa de pedestres, olha para um lado e para o outro e também vai na companhia de outras pessoas. “Pra ter mais gente que atravessar”, contou.

Atravessar em grupo é mais seguro

Outra situação crítica ocorre em frente à Unidade Básica de Saúde da Pratinha. Aqui, uma das principais dificuldades dos pedestres é atravessar a faixa de pedestres. O pedreiro Raimundo Miranda Melo, de 66 anos, fala sobre a dificuldade de atravessar a faixa de pedestres no local. “É muito difícil, porque aqui não tem sinal”, disse. Segundo ele, acidentes são frequentes: “Constantemente aqui, de vez em quando, bate as pessoas e também até mata pessoas aqui. O carro bate e mata pessoas aqui, nessa faixa aqui”, contou. Os motoristas não respeitam os pedestres.

Uma das estratégias adotadas pelos pedestres, para que tenham mais segurança, é atravessar em um grupo de 5, 6 pessoas. "Se não for assim, eles não param”, contou. “Todo cuidado é pouco”, disse. Para Raimundo, a solução passa por sinalização e fiscalização: “Então, se tivesse, por exemplo, o sinal aqui, ele abriria, fechava, e dava para nós atravessar, né? Dava tempo de nós atravessar, para eles poderem passar também”. Ele afirmou ainda que não há fiscalização nesse trecho da rodovia. “Você pode ver que não tem fiscalização. É o que nós estamos esperando mais do nosso prefeito”, disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL) informa que realiza fiscalização contínua na avenida Arthur Bernardes. A fiscalização é realizada por meio de ações rotineiras e operações específicas, com agentes de trânsito atuando de forma ostensiva e preventiva, além de abordagens educativas e aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre as principais infrações registradas nesses trechos estão o desrespeito à ciclofaixa e o estacionamento irregular sobre áreas destinadas à circulação de ciclistas. 

De acordo com o CTB, o condutor flagrado transitando com veículo motorizado pela ciclofaixa ou ciclovia comete infração gravíssima, conforme o artigo 193, sujeita a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 293,47 triplicada, totalizando R$ 880,41. Já estacionar sobre a ciclofaixa ou ciclovia configura infração grave, conforme o artigo 181, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. A SEGBEL reforça a importância do respeito às normas de trânsito para garantir a segurança viária e seguirá intensificando as ações de fiscalização e orientação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desrespeito no trânsito é rotina na rodovia arthur bernardes, em belém, dizem moradores

ciclofaixas

faixa de pedestres
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Histórias de Belém

Praça da República foi um cemitério? Entenda a história de um dos maiores cartões-postais de Belém

No aniversário de 410 anos de Belém, conheça a verdadeira história da Praça da República. Lenda conta que ali teria funcionado como um antigo cemitério, mas não é bem assim

12.01.26 18h29

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

doação

ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

10.01.26 13h07

MAIS LIDAS EM BELÉM

Fogo

Incêndio no edifício Banna: fogo em apartamento no bairro de Nazaré provoca pânico em moradores

Caso aconteceu na noite de domingo (11); morador saiu pelo lado de fora do prédio para escapar das chamas

11.01.26 21h51

BELÉM

Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Um apartamento no edifício Banna, no bairro Nazaré, pegou fogo nesse domingo (11)

12.01.26 8h21

ÁGUA

Fornecimento de água será suspenso provisoriamente em cinco bairros de Belém nesta segunda (12)

Antes do horário mencionado, algumas áreas poderão registrar baixa pressão na rede

12.01.26 16h56

ANIVERSÁRIO DE BELÉM

Corte do bolo de 15 metros celebra 410 anos de Belém com sabores amazônicos no Ver-o-Peso

A cerimônia, que reuniu moradores e autoridades, teve parabéns e a distribuição das dezenas de fatias

12.01.26 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda