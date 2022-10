Motociclista morre após perder o controle e cair de cima do elevado Gunnar Vingren, em Belém

Um motociclista morreu, na madrugada desta segunda-feira (3), após cair de cima do elevado Gunnar Vingren, na esquina das avenidas Júlio César e Centenário, no bairro do Val-de-Cans, em Belém. Ele teria perdido o controle da direção do veículo ao fazer a curva do elevado e atravessou a grade de proteção, arrancado parte da estrutura de ferro.

Segundo informações de pessoas que estavam no local do acidente, além do condutor, outras duas mulheres estavam na moto. Elas sofreram ferimentos e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde.

O acidente ocorreu por volta de 04h05. Até 05h00, o corpo do homem ainda aguardava remoção.