Nossa Senhora do Ó ganhará homenagens no Círio em Mosqueiro, neste domingo (11)

A 137ª edição do Círio de Nossa Senhora do Ó, na Ilha do Mosqueiro, distrito do Município de Belém, será realizada, neste domingo (11), com a romaria dos fiéis em homenagem à santa padroeira saindo às ruas deste ponto turístico do Pará. Ainda neste sábado (10), serão realizados o Círio Fluvial e a Trasladação, como parte de uma programação com 13 procissões. A Paróquia Nossa Senhora do Ó reúne 154 anos de história e será elevada a santuário a partir de 2023.

No sábado, às 8h, será celebrada missa da saída do Círio Fluvial na Capela de Santa Rosa de Lima (Sítio Caruaru). Já às 9h, sairá a Romaria Fluvial do Porto do Sítio Caruaru para o Porto Pelé (Maracajá). Do Porto Pelé, sairá a Romaria dos Ciclistas até a Igreja Matriz, no bairro Vila. À noite, às 18h, será celebrada a Santa Missa na Igreja Matriz (Vila). Em seguida, às 19h, ocorrerá a saída da Trasladação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Ó para a Capela do Sagrado Coração de Jesus (Orla do Chapéu-Virado).

Círio

No domingo (11), às 7h, será celebrada a Santa Missa do Círio, em frente à Capela do Sagrado Coração de Jesus. A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. Logo depois, às 8h30, sairá a procissão do Círio de Nossa Senhora do Ó, com destino à Igreja Matriz (Vila).

A romaria dos fiéis terá como percurso: avenida 16 de Novembro, rua Rodolfo Pampolha, Setor de Missão São Sebastião, 15 de novembro, passando no Hospital Geral de Mosqueiro, travessa Siqueira, rua Pedreirinha, rua Coronel Carlos Bentes, seguindo até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, na Vila.

Realizado no segundo domingo de dezembro, o Círio de Nossa Senhora Ó tem este ano como tema: “Maria por uma igreja sinodal”. A festividade transcorre no formato original e reúne 13 procissões: Romaria dos órgãos de segurança (6), Moto Rodoviária (7), Carreata da Fé (7), Caminhada da Fé (8), Pedral do Círio (9), Procissão de encerramento das peregrinações saindo da Comunidade Santa Maria e a outra da Comunidade de São Sebastião (9), Procissão Fluvial (10), Romaria dos Ciclistas (10),Trasladação (10), Círio de Nossa Senhora do Ó (11), Círio das Crianças(18) e Procissão Luminosa (18).

A programação da Festa de Nossa Senhora começou na terça-feira (6), com as homenagens e Romaria dos órgãos de segurança. Até esta sexta-feira (9), são 11 romarias. A Festividade de Nossa Senhora Ó será realizada até 18 de dezembro, com missas, arraial e atrações gastronômicas e culturais.

No domingo (18), Dia de Nossa Senhora do Ó, a programação começará às 8h. A saída do Círio das Crianças será da Comunidade São Sebastião, na Praia Grande, para a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, na Vila. À noite, às 18h, Missa Solene será presidida pelo pároco, padre Cristóvão Freitas, seguida de Procissão Luminosa, com saída às 19h30, da Igreja Matriz, percorrendo ruas e retornando para a igreja. Após a chegada da procissão, haverá programação cultural e o encerramento da festividade.