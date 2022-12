Mosqueiro: festividade de Nossa Senhora do Ó começa nesta quinta com caminhada da fé

Começa nesta quinta-feira (08) a festividade alusiva ao 137º Círio de Nossa Senhora do Ó, no distrito de Mosqueiro, em Belém. A primeira programação será a caminhada da fé, romaria que abre a maratona de 13 procissões em louvor à padroeira do distrito. Será nesta quinta-feira, 8, a partir das 13h. O evento existe há 22 anos e sai da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Furo das Marinhas, primeiro bairro do distrito, logo após a travessia da ponte Sebastião R. de Oliveira, que dá acesso à ilha. A caminhada tem percurso de nove horas.

Segundo a coordenação do 137º Círio, o evento reúne promesseiros, ciclistas e pessoas em carros e motos. A imagem de Nossa Senhora do Ó será conduzida em andor por devotos e fiéis católicos. Na chegada, na praça da Vila, será inaugurada a iluminação noturna da igreja da Matriz.

O 137º Círio em louvor a Nossa Senhora do Ó será realizado no segundo domingo deste mês (11), com a temática “Maria por uma igreja sinodal”. A coordenação aguarda por mais de 15 mil pessoas. “Esperamos por um bom público, já que este ano, não teremos mais as restrições. O uso de máscara ficará a critério de cada pessoa”, explicou Fernando Feitosa, coordenador das festividades.

O Círio também retoma o formato original com os carros de anjo, barca de marinheiros e a corda de quatrocentos metros, que não é atrelada à berlinda de Nossa Senhora do Ó. O ciclo de visitas da imagem peregrina em órgãos públicos já foi encerrado, assim como, o calendário de novenas nas residências dos fiéis.

Outras homenagens

A festividade em louvor a Nossa Senhora do Ó soma 13 procissões e o tradicional arraial montado na praça da Vila. Além da caminhada da fé, haverá homenagens de ciclistas, motociclistas, Círio das Crianças, Procissão Luminosa e romaria dos agentes da segurança pública que atuarão na linha de frente das romarias.

O Círio Fluvial é outra atração da festividade. O evento será realizado dia 10 de dezembro, com saída, às 8h, após a missa na capela de Santa Rosa de Lima, na comunidade de Caruaru. Do local, a procissão fluvial seguirá pelos rios Caruaru, Pratiquara, Murubira e Tamandaquara que compõem a grande bacia hidrográfica de Mosqueiro.

“Esse percurso fluvial é um importante roteiro turístico de Mosqueiro que o público ainda não conhece, mas que o Círio poderá ajudar, dando visibilidade”, destaca Fernando Feitosa, coordenador do Círio de Mosqueiro.

Frota reforçada

A frota operacional da linha que faz Mosqueiro/São Brás será reforçada, no sábado, 10, e no domingo, 11. A medida municipal leva em consideração a necessidade de adequar a oferta à demanda de usuários que se deslocarão à ilha para o Círio de Mosqueiro, em homenagem à Nossa Senhora do Ó, que será neste domingo.

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém (Semob), o período de operação, nos dois dias, tem início a partir de 6h55 e término às 21h30, saindo do terminal de linha, em São Brás, e a última viagem saindo de Mosqueiro às 21h15.