Mosqueiro receberá a 17ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ com ações de cidadania

A ilha de Mosqueiro receberá no próximo domingo (28/07) a 17ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ com uma manifestação pelo respeito à diversidade e aos direitos. A expectativa é que o público supere as outras edições. A concentração será na praça do Chapéu Virado, a partir das 11h, seguindo pela rua Eurico Romariz, até o bairro do Aeroporto. Já na concentração, o público terá serviços de orientação jurídica e ações de saúde preventiva.

A Parada de 2024 está baseada no tema “Não estamos na idade média, vote consciente por direitos da população LGBTQIAPN+”. A festa não busca apenas diversão, mas afirmação da comunidade por políticas públicas de valorização profissional e educação inclusiva, além de combater o preconceito racial e de identidade de gênero.

VEJA MAIS

Além das ações de cidadania, a Parada vai contar com trios elétricos: um comandando pelo cantor e compositor Eloi Iglesias e o outro coordenado pelo grupo LGBTQIAPN+ de Mosqueiro, com animação de DJs, artistas e ativistas da política da diversidade como “Noite Suja”, que é um coletivo cultural de drag queens da Amazônia, entre outras atrações diversas. O evento tem o apoio da Coordenaria da Diversidade Sexual, da Prefeitura de Belém.