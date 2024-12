Mosqueiro celebra, neste domingo (8), a 139ª edição do Círio de Nossa Senhora do Ó

A Arquidiocese de Belém realiza, neste domingo (8), a 139ª edição do Círio Nossa Senhora do Ó, no distrito de Mosqueiro, em Belém. O tema deste ano é “Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus”. Realizado no segundo domingo de dezembro, o Círio de Nossa Senhora do Ó conta com 15 romarias. A programação começou na segunda-feira (2) com a procissão de encerramento das peregrinações. Na terça-feira (3), foram realizadas homenagens e a carreata dos órgãos de segurança.

Na quarta-feira (4), houve a Moto Rodoviária, às 16h30, saindo da Capela São Sebastião, na Baía do Sol, para o Santuário de Nossa Senhora do Ó, na Vila. E, às 19h30, houve a Carreata da Fé do Santuário para a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Furo das Marinhas. Na quinta-feira (5), foi realizada a missa da saída da Caminhada da Fé da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com destino ao Santuário de Nossa Senhora do Ó.

Nesta sexta-feira (6), às 6 horas, partirá do Santuário o "Pedal do Círio", com destino à comunidade Santa Maria. No sábado (7), às 9 horas, ocorrerá a saída da Procissão Fluvial na Capela de Santa Rosa de Lima (Sítio Caruaru). Após a chegada da Romaria Fluvial no Porto Pelé, a Romaria dos Ciclistas seguirá até o Santuário (Vila). À noite, às 18 horas, haverá a Santa Missa no Santuário (Vila), seguida da trasladação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Ó para a Capela do Sagrado Coração de Jesus, na orla do Chapéu Virado.

Procissão vai percorrer 5 km pelas ruas de Mosqueiro

No domingo (8), às 7 horas, será celebrada a Santa Missa do Círio em frente à Capela do Sagrado Coração de Jesus, na orla do Chapéu Virado), pelo Monsenhor Ronaldo Menezes, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém. Em seguida sairá a procissão do Círio de Nossa Senhora do Ó com destino ao Santuário (Vila). O percurso de 5,1 km passará pelos seguintes locais: avenida 16 de Novembro, rua Rodolfo Pampolha, Setor de Missão São Sebastião, 15 de Novembro, Hospital Geral de Mosqueiro, travessa Siqueira, rua Pedreirinha, rua Coronel Carlos Bentes, seguindo até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, no bairro da Vila.

A festividade de Nossa Senhora do Ó será realizada até o dia 18 de dezembro, com programação a partir das 17 horas, incluindo missa e arraial com vendas de comidas e atrações culturais. No sábado (14), às 8 horas, Romaria da Acessibilidade e o Círio da Juventude, às 16 horas. Já no domingo (15), às 8 horas, o Círio das Crianças e, na quarta-feira (18), Dia de Nossa Senhora do Ó, a missa solene será celebrada pelo pároco, padre Erick Ramon de Araújo Bezerra, seguida de Procissão Luminosa, com saída da Igreja Matriz, percorrendo algumas ruas e retornando da Igreja. Após a chegada da procissão, haverá programação cultural e o encerramento da festividade.

Programação:

Círio de Nossa Senhora do Ó: Domingo (8) - 7h

Romaria da Acessibilidade: Sábado (14) - 8h

Círio da Juventude: Sábado (14) - 16h

Círio das Crianças: Domingo (15) - 8h

Procissão Luminosa: quarta-feira- (18) - 19h30