Mosqueiro celebra mais um Círio de Nossa Senhora do Ó neste domingo

O distrito de Mosqueiro se prepara para mais um Círio de Nossa Senhora do Ó, que será realizado no segundo domingo do mês de dezembro, no dia 10. Neste ano, o tema escolhido é “Maria, a primeira entre os humildes e pobres servos do Senhor”, que representa os fundamentos da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Trata-se de um documento do Concílio Vaticano II. Entre os dias 9 até o dia 18 de dezembro, serão feitas celebrações para a festividade do Círio.

Dentre as novidades, o pároco Erick Araújo, do Santuário Nossa Senhora do Ó, falou sobre a realização de mais duas procissões: A Romaria da Acessibilidade e o Círio da Juventude, totalizando 15 romarias. Por conta da Paróquia ter se tornado um Santuário, as procissões foram agregadas para integrar os fiéis, como explica o pároco. "A Romaria da Acessibilidade visa atender as pessoas que possuem dificuldades de locomoção e mobilidade. Estamos possibilitando esta participação de idosos, pessoas com cadeiras de rodas e outras com necessidades especiais, que às vezes não conseguem realizar grandes percursos. É uma forma de possibilitar também a integração com este público e permitir que os fiéis possam fazer suas homenagens e romarias".

Primeiro Círio como Santuário

Com um novo entusiasmo, a comunidade da Paróquia Nossa Senhora do Ó irá celebrar o Círio como Santuário. Entre as preparações, foram feitas visitas em todos os Santuários da Arquidiocese de Belém. Padre Erick diz que o momento é propício para ampliar o alcance de devoção e permitir com que outras pessoas possam ver e fazer a sua imagem, além de terem a oportunidade de conhecer o Círio, em Mosqueiro.

"Nós pensamos que, neste ano de 2023, agora com as novidades, nós vamos alcançar mais pessoas no próprio distrito de Mosqueiro, além das regiões em que foram visitadas desde o mês de outubro, seja nas instituições ou em outros Santuários. Quem sabe, em breve, nós não possamos fazer também outras peregrinações em outras arquidioceses e regiões do estado do Pará", celebra o pároco.

Atualmente, o distrito de Mosqueiro possui três paróquias. No entanto, há quase 20 anos, a Paróquia de Nossa Senhora do Ó era a única dedicada à padroeira da região. "Foi por isso que ela se tornou a padroeira de Mosqueiro. A movimentação do Círio tem sua raiz espiritual, religiosa, mas também gera movimentação econômica, social e movimenta a nossa população. Nós temos vários devotos que são de outras cidades, da região metropolitana e até da região nordeste do Pará, que vem para prestar suas homenagens a santa", explica padre Erick.

Devoção a Nossa Senhora do Ó

Com o título eminentemente litúrgico, o pároco Erick conta que a devoção à padroeira de Mosqueiro surgiu em Toledo, na Espanha, devido a preparação para o Natal. "Muitas vezes, as pessoas pensam que a Nossa Senhora do Ó é por conta do formato do ventre ou porque a Santa está grávida, ou também por causa do espanto de Maria. Tem várias explicações que as pessoas atribuem. Mas, nenhuma delas, ou a maioria delas, é a verdadeira", acrescenta.

Na liturgia da Igreja, existem pequenos textos bíblicos que antecedem as leituras, chamados de antífonas. Padre Erick explica que as antífonas, na liturgia antiga, eram todas em latim e chamadas de antífonas do ó, porque são sete leituras e começavam com a letra "ó"."Por exemplo, elas começavam com as frases 'ó rainhas de Davi' ou 'ó Emanuel", e assim por diante. Essas sete antífonas do ó são rezadas nessa semana em que antecede e, inclusive, na semana do dia de Nossa Senhora do Ó, que é no dia 18 de dezembro, que marca o início da oração dessas antífonas", conta o pároco.

Por causa disso, a devoção a Nossa Senhora do Ó surgiu em decorrência das antífonas litúrgicas, que é o preparatório para a semana imediata do Natal, segundo o padre Erick. No Brasil, há representação da Santa na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo, que, inclusive, possui um bairro chamado Freguesia do Ó, em homenagem à Santa.

"Aqui em Belém, uma família da metrópole que começou o povoamento aqui em Mosqueiro, levaram uma imagem da Imaculada Conceição, mas adotaram o título de Nossa Senhora do Ó. Hoje, nós ainda temos a imagem antiga, que de fato é uma representação de Nossa Senhora do Ó, muito mais parecida com a Nossa Senhora da Conceição. Esta nova imagem, que está com a gente há quase vinte anos, é levada nas peregrinações e representa uma mulher gestante em fase avançada", explica o padre Erick.

O Círio ocorre neste domingo (10), com saída da Capela do Sagrado Coração de Jesus, localizada na região do Chapéu Virado, marcada para às 08h30, depois da missa, que começa às 07h, celebrada por Dom Alberto Taveira Correa. O percurso termina no Santuário Nossa Senhora do Ó.

Serviço

Círio de Nossa Senhora do Ó

Data: 10 de dezembro

Local: Distrito de Mosqueiro, saída da Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado.

Horário da Missa: 07h

Saída da procissão: 08h30. O percurso termina no Santuário Nossa Senhora do Ó, vila 12.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)