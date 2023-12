Em Outeiro, 70º Círio de Nossa Senhora da Conceição continua neste domingo; veja a programação

A programação do 70º Círio de Nossa Senhora da Conceição, em Outeiro, continua neste domingo (3). Pela manhã, às 7h, foi realizada a missa de saída da celebração, na Paróquia São José Esposo de Maria, presidida pelo Padre Paulo Santos, seguida da procissão do Círio.

A previsão é de que o trajeto seja pela travessa Flamengo, avenidas Paulo Costa e Conceição, e a rua Manoel Barata, com encerramento na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, onde é celebrada a Santa Missa pelo Padre Erick Araújo, Pároco do Santuário Nossa Senhora do Ó.

Esta festividade se estende até o dia 10 de dezembro, com atividades como o terço da Alvorada às 7h, evangelização porta-a-porta com bênção das casas das 9h às 11h, Ofício da Imaculada às 18h30, Missa da Festividade às 19h e programação cultural.

No dia de Nossa Senhora da Conceição (8), a programação começa às 6h30, com terço da Alvorada na Igreja Matriz. Já às 7h terá Missa Solene da Padroeira e pelo aniversário de 29 anos da paróquia. Após a celebração haverá procissão pelas ruas do entorno da paróquia. A programação continua às 18h30 com ofício da Imaculada, seguida de Missa Solene da Padroeira e pelo aniversário de quatro anos de ordenação sacerdotal do Padre Paulo.

Já no domingo (11), às 7h, haverá o Círio das crianças. Às 17h, a Romaria da Juventude e, às 18h, haverá missa de encerramento do Círio da Imaculada.