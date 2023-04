Círio 2023: Imagem Peregrina visita Outeiro, Icoaraci e Cotijuba neste fim de semana

A programação de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais, como parte do Círio de Nazaré 2023, terá continuidade nesta sexta-feira (28), sábado (29) e domingo (30) em algumas paróquias de Belém, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, e na ilha de Cotijuba, que compõem a região de São João Batista. Como informa Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a visita começará no dia 28, com saída às 16h30 da Basílica Santuário de Nazaré, em direção à Paróquia Santo Afonso, na rodovia Artur Bernardes. O encerramento do dia se dará às 22h30, com vigília na Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã.

No sábado (29), a Imagem será conduzida para a Paróquia Divina Misericórdia, às 8h, e percorrerá algumas comunidades em Icoaraci, pela manhã. À tarde, a programação prosseguirá no Distrito de Outeiro, a partir de 15h, na paróquia São Francisco de Assis, encerrando com vigília às 21h, na Paróquia Imaculada Conceição.

No domingo

Ao longo da manhã do domingo (28), a Imagem Peregrina percorrerá paróquias de Cotijuba, com a programação começando às 8h, na Paróquia São Francisco, e encerrando as visitas com celebração eucarística, às 19h, em Icoaraci. O retorno para a Basílica Santuário está programado para 20h.

A região episcopal de São João Batista tem como vigário o padre Adalberto Brandão e é composta por 12 paróquias e uma área missionária.

São elas: a Paróquia Divina Misericórdia, em Águas Negras, Icoaraci; Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã; Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Outeiro; Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci; Paróquia Nossa Senhora do Livramento, no Paracurí, em Icoaraci; Paróquia Santa Teresa de Calcutá; Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, na Rodovia Artur Bernardes; Paróquia São Francisco das Ilhas, em Cotijuba; Paróquia São Francisco de Assis, em Icoaraci; Paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã; Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci; Paróquia São José Esposo de Maria, em Outeiro; e área missionária São Vicente de Paulo.

Círio 2023

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. A festa maior dos paraenses conta com patrocinadores e apoiadores.

Confira a programação da Visita da Imagem Peregrina:

DIA 28/04 – SEXTA-FEIRA

Concentração: 16h

Saída: 16h30, da Basílica Santuário de Nazaré

17h: Paróquia Santo Afonso / Área Missionária São Vicente

20h: Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã Matriz

22h30: Paróquia Jesus Bom Samaritano (Vigília)

DIA 29/04 – SÁBADO

Concentração: 07h

Saída: 07h30, da Basílica Santuário de Nazaré

08h: Paróquia Divina Misericórdia - Matriz e Comunidades

10h30: Paróquia Madre Teresa de Calcutá – Matriz e Comunidades

15h: Paróquia São Francisco de Assis - Matriz (Entrada do Outeiro)

19h: Paróquia São José Esposo de Maria - Matriz

21h: Paróquia Imaculada Conceição (Vigília)

DIA 30/04 – DOMINGO

Concentração: a combinar

08h: Paróquia São Francisco – Cotijuba - Matriz

12h: Paróquia Nossa Senhora do Livramento

15h: Paróquia São João Batista - Matriz

18h: Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Matriz

19h: Celebração Eucarística

20h: Retorno da Imagem para a Basílica Santuário