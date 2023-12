Círio de Mosqueiro: fiéis saem em procissão pelas ruas em louvor a Nossa Senhora do Ó

Cerca de 10 mil fiéis, segundo a organização do evento, que lotaram a praça em frente à Capela do Sagrado Coração, neste domingo (10), no bairro do Chapéu Virado, para participar da missa de abertura celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, saíram em procissão, por volta das 8h20, em louvor a Nossa Senhora do Ó, a edição 138 do Círio de Mosqueiro.

Com lema “Maria, a primeira entre os humildes e pobres servos do senhor”, o Círio chega ao ponto alto, que é a romaria pelas ruas do distrito.

A missa começou em clima mais ameno, mas agora o sol se abriu. O percurso é de quatro quilômetros e saiu pela avenida 16 de Novembro. Parou em frente ao Mercado Municipal do Chapéu Virado para receber a primeira homenagem.

Por volta das 9h, houve homenagem da PM em frente ao 25º Batalhão.

A procissão vai até o Santuário Nossa Senhora do Ó.